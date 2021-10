Prima beta di macOS Monterey 12.1 agli sviluppatori

Apple ha inviato agli sviluppasori la prima beta dell’aggiornamento a macOS Monterey 12.1. La prima beta dell’aggiornamento di macOS 12 arriva a pochi giorni di distanza dal rilascio della versione definitiva di macOS 12 Monterey.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare la beta 8 di macOS Monterey dal Developer Center e, con il profilo installato, installare gli aggiornamenti man mano che saranno disponibili.

macOS Monterey offre funzioni che aiutano gli utenti a restare in contatto in modi nuovi, fare di più e lavorare in sinergia su tutti i loro dispositivi Apple. FaceTime include nuove funzioni audio e video che rendono le chiamate più naturali e realistiche, mentre i nuovi strumenti Continuity come AirPlay sul Mac rendono possibile una sinergia ancora migliore tra i dispositivi Apple. Testo attivo e Ricerca visiva introducono nuove funzioni smart per recuperare utili informazioni, Safari offre una migliore organizzazione grazie ai Gruppi di pannelli e i Comandi rapidi portano su Mac tutta la semplicità dell’automazione.

Alcune novità sono state annunciate ma non ancora implementate: disponibile in autunno, SharePlay consentirà a chi utilizza un Mac di vivere esperienze condivise attraverso FaceTime, mentre Controllo universale permetterà di lavorare facilmente su tutti i propri Mac e iPad.

macOS Monterey è disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac con processori Apple e Intel.

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al nuoov sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.