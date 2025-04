Un iPad costringe un volo Lufthansa ad atterrare in emergenza

L’Airbus A380 di un volo Lufthansa da Los Angeles a Monaco di Baviera con 461 passeggeri a bordo è stato obbligato a deviare su Boston per colpa di un tablet (un iPad) che un passeggero ha fatto cadere finendo incastrato tra i sedili della business class.

Per motivi di sicurezza, in particolare riguardo al possibile riscaldamento del dispositivo, l’aereo è stato fatto atterrare per permettere ai tecnici di risolvere il problema.

Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato al sito Business Insider che il tablet era incastrato in un sedile e appariva deformato dopo vari tentativi di rimuoverlo. Essendo danneggiato, è stato ritenuto potenzialmente pericoloso.

Lo scorso anno un volo Breeze Airways da Los Angeles a Pittsburgh è stato costretto a un atterraggio di emergenza ad Albuquerque dopo che il laptop di un passeggero aveva preso fuoco.

Durante il normale funzionamento, le batterie agli ioni di litio sono considerate sicure ma se sono deformate, possono surriscaldarsi e provocare incidenti.

Cellulari, computer portatili, tablet, macchina fotografiche sono alimentati da batterie ricaricabili agli ioni di litio. Se danneggiate, in corto circuito o surriscaldate, queste batterie possono incendiarsi. Una batteria può apparire gonfia, troppo calda o produrre fumo: sono chiari segnali che qualcosa non va ed in questi casi è bene contattare immediatamente un membro dell’equipaggio di cabina o un membro del personale dell’aeroporto segnalando il problema.