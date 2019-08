TIM Iron è il piano anti iliad che seduce ma con tanti limiti

Si tratta di un nuovo attacco operatore, ma in realtà Tim Iron, il piano anti iliad non è una novità in assoluto, in quanto era già stato lanciato per la prima volta nell’autunno del 2018 e poi successivamente rimosso.

Con il suo ritorno le condizioni non cambiano e rimangono decisamente molto allettanti. Infatti Tim Iron include 50GB di traffico dati mensile in 4G, con minuti per le chiamate e SMS illimitati, il tutto al prezzo super abbordabile di 6,99 euro. Persino un euro in meno rispetto all’offerta iliad Giga 50 proposta a 7,99 euro mensili.

Ma mentre il piano iliad Giga 50 è aperto e disponibile per chiunque, indipendentemente dall’operatore di provenienza, vecchi e nuovi clienti iliad inclusi, per l’offerta anti iliad Tim Iron ci sono alcune limitazioni.

L’utente infatti devo provenire da iliad oppure da un altro operatore mobile virtuale (siglati MVNO) con l’esclusione però di Ho. (Vodafone), Kena Mobile (TIM) e Lyca Mobile. Ormai è evidente da mesi che le offerte più allettanti degli operatori storici mirano a riguadagnare gli utenti migrati altrove, soprattutto verso iliad, evitando allo stesso tempo di farsi concorrenza tra loro.

Ma non si tratta dell’unica limitazione: secondo alcuni infatti Tim Iron può essere richiesta esclusivamente dagli utenti che hanno ricevuto un apposito invito tramite SMS. Inoltre sembra che non sia possibile attivarla online, ma occorre obbligatoriamente recarsi presso un negozio TIM aderente all’iniziativa, mostrando l’SMS ricevuto con l’offerta commerciale.

Infine, e così l’elenco delle limitazioni si allunga ulteriormente, sembra che questo SMS per Tim Iron venga inviato esclusivamente ad ex clienti TIM, ancora una volta in particolare a quelli che sono passati a iliad. Vediamo più in dettaglio il costo totale: Tim Iron costa 6,99 euro al mese ma per averlo occorre aggiungere un costo di attivazione di 12 euro, più ulteriori 10 euro per il costo della SIM.

Infine l’ultima avvertenza. Anche se è vero che finora gli operatori campioni (in negativo, naturalmente) delle rimodulazioni sono altri, è sempre possibile che TIM decida in futuro di aumentare il costo mensile del piano anti iliad Tim Iron, magari tra 10 mesi oppure un anno. Una possibilità tutt’altro che remota di cui occorre tenere conto.

Per i fortunati che vivono e lavorano in aree coperte da iliad si tratta di lugubri ricordi del passato. Gli aggressivi piani ricchi di GB a prezzi abbordabili di iliad hanno rivoluzionato la telefonia mobile in Italia, ma a questo hanno senza dubbio contribuito allo stesso modo anche la massima trasparenza, tutti i principali servizi tutti incluso nel prezzo mensile e la completa assenza di rimodulazioni. Tutte pratiche ai limiti e a volte ancore oltre della legalità, come confermano numerose sentenze dell’antitrust del Bel Paese.

All’inizio di agosto iliad ha denunciato Vodafone chiedendo 500 milioni di euro di danni. Su Macitynet abbiamo già parlato di altre offerte anti iliad degli operatori storici, avvertenze incluse. In questo articolo invece abbiamo confrontato le tariffe più convenienti tra iliad, ho. E Kena di questa estate.

