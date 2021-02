Un nuovo membro nel Consiglio di amministrazione di Spotify

Spotify ha annunciato che Mona Sutphen entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di Spotify nell’aprile del 2021, previa approvazione degli azionisti.

Sutphen, consulente specializzata in private equity, ha cofondato e fornisce consulenza a diverse start-up tecnologiche, oltre ad essere stata un alto funzionario della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama.

“Mona ha fatto carriera sia nel settore pubblico che in quello privato fornendo consulenza a leader in materia di politica interna ed estera, tecnologia, macroeconomia e commercio e diritti umani… e questa non è che la punta dell’iceberg”, ha riferito Daniel Ek, fondatore e amministratore delegato di Spotify e presidente del Consiglio di amministrazione della medesima. “Mona apporterà una nuova e preziosa prospettiva al Consiglio, mentre continueremo a portare avanti la nostra strategia in questo periodo di cambiamenti significativi che interessano il mondo intero”.

“Accolgo con vivo entusiasmo l’opportunità di entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Spotify”, ha dichiarato la Sutphen. “Spotify è stata una forza rivoluzionaria e un innovatore straordinario nel settore audio e ha trasformato il segmento dei contenuti a livello globale. Sono felice di poter partecipare alla sua continua evoluzione ed espansione”.

Mona Sutphen è attualmente consulente senior presso The Vistria Group, una società di private equity con sede a Chicago, e ha cofondato e fornisce consulenza d’impresa a diverse start-up tecnologiche. In passato è stata socio di Macro Advisory Partners (MAP), dove ha guidato la divisione statunitense dello studio fornendo consulenza a prestigiose multinazionali sui rischi e sulle opportunità emergenti in un’ampia gamma di settori, compresi regolamentazione di piattaforme tecnologiche, strategie di ingresso in mercati e dinamiche politiche e rischi in ambito regolamentare negli Stati Uniti, in Cina e in Europa. Prima ancora, ha ricoperto la carica di amministratore delegato di UBS AG, presso cui ha sviluppato nuovi strumenti per la valutazione dei rischi politici gravanti sui mercati finanziari.

Dal 2009 al 2011 è stata vice capo del personale per la politica della Casa Bianca per conto del presidente Barack Obama, sovrintendendo all’implementazione delle politiche, comprese le politiche in ambito tecnologico, e degli obiettivi dell’amministrazione in ambito normativo, ed è stata membro del Consiglio consultivo per l’intelligence (Intelligence Advisory Board) del presidente dal 2013 al 2016. Mona Sutphen è amministratore indipendente per Pattern Energy e fiduciario dei fondi comuni d’investimento di Putnam. Inoltre è membro del Council on Foreign Relations, fa parte dei Consigli di amministrazione dell’International Rescue Committee e di Human Rights First, ed è un amministratore del Mount Holyoke College.

La nomina è soggetta all’approvazione degli azionisti che si esprimeranno al riguardo in occasione dell’Assemblea generale annuale di Spotify che avrà luogo il 21 aprile 2021.

