Duro colpo ad Apple, la mente dei processori M1 se ne va ad Intel

Jeff Wilcox, capogruppo e sviluppatore che si è occupato del chip di sicurezza T2 (chip offre funzionalità per il Mac come l’archiviazione codificata e l’avvio protetto, l’elaborazione avanzata del segnale di immagine e la sicurezza per i dati di Touch ID), ha lasciato Apple per tornare a Intel e sovrintendere la progettazione di nuovi System-on-a-Chip (SoC) dell’azienda di Santa Clara.

In una fase nella quale Apple sta completando la transizione dai processori Intel a Apple Silicon, la Mela – riferisce Appleinsider – ha perso un leader del team di sviluppo degli M1.

Jeff Wilcox era arrivato in Apple nel 2013; in precedenza aveva lavorato per Intel e ritorna ora in pratica all’azienda che aveva lasciato, con Intel che in questo momento sta portando la propria architettura ibrida per la prima volta su una piattaforma mobile con i processori Intel Core di dodicesima generazione, associando i Performance-core (P-core) e gli Efficient-core (E-core) con l’assegnazione intelligente delle priorità nei carichi di lavoro, alla stregua di quanto già fatto da Apple sui suoi processori.

“Dopo otto incredibili anni ho deciso di lasciare Apple e seguire un’altra opportunità”, ha scritto Wilcox sulla sua pagina LinkedIn. “È stato una corsa incredibile e non potrei essere più fiero di tutto quello che abbiamo realizzato durante il mio mandato qui, culminato con la transizione a Apple Silicon con SoC e sistemi M1, M1 Pro e M1 Max. Mi mancheranno moltissimo tutti i miei colleghi e amici di Apple”.

E ancora: “Sono lieto di far sapere di avere iniziato un nuovo lavoro con l’incarico di Intel Fellow, Design Engineering Group CTO, Client SoC Architecture presso Intel Corporation”. “Non posso essere che entusiasta di ritornare a lavorare con straordinarie squadre per contribuire alla creazione di SOC all’avanguardia. Grandi cose ci aspettano!”.

Per fermare la fuga di dipendenti che le varie aziende cercando di accaparrarsi con offerte di tutti i tipi, Apple sta provando a blindare alcuni degli ingegneri offrendo bonus in azioni vincolate per i prossimi quattro anni. I bonus in questione (il cui pieno diritto si ottiene solo al termine del cosiddetto periodo di vesting) variano fra i 50 mila e i 180 mila dollari e sono offerti come un premio per il raggiungimento di determinati risultati