Google lavora per migliorare integrazione di Android in Windows

Google vuole dare agli utenti Android e Chrome quello che Apple offre ai suoi clienti. Lo si scopre dagli annunci fatti in queste ore al CES 2022, dove l’azienda sta mostrando tutta una serie di strumenti che consentiranno agli utenti di configurare, connettersi e condividere con facilità tra le varie piattaforme. Ciò comporta ad esempio l’espansione della funzionalità “Fast Pair” e “Chromecast” già esistenti su altri prodotti, oltre a migliorare la condivisione dei dati tra i telefoni Android e i computer. In effetti, Google ha spiegato che «per la prima volta con Android» si concentrerà anche «sulla creazione di altre piattaforme, come Windows».

Per prima cosa si scopre che Google starebbe collaborando con Acer, HP e Intel per portare Fast Pair sui PC Windows, in modo da poter collegare facilmente il telefono al computer e di conseguenza configurare gli accessori Bluetooth, sincronizzare i messaggi e condividere i file coi dispositivi nelle vicinanze, una funzione che – dicono – arriverà entro la fine dell’anno.

Nel frattempo Google starebbe anche portando Fast Pair su altri dispositivi tra cui gli indossabili, le auto e i dispositivi audio Bluetooth, inclusi TV e dispositivi “intelligenti”. Funziona già coi Pixel Buds e alcuni smartwatch targati Fitbit, e tra poche settimane i Chromebook saranno in grado di rilevare automaticamente le cuffie abilitate per Fast Pair quando vengono accese, in modo da poterle connettere con un solo click. Inoltre anche i nuovi Chromebook in arrivo entro l’anno saranno più facili da configurare, oltre al fatto che sarà presto possibile connettervi il telefono Android e trasferire i dati in esso contenuti, come ad esempio l’account Google e la password del WiFi.

Tra le altre novità, nei prossimi mesi sarà possibile collegare le cuffie a Google TV o Android TV e Fast Pair funzionerà anche coi dispositivi domotici che supportano il protocollo Matter, il che dovrebbe facilitare l’aggiunta di nuovi dispositivi alla rete domestica. Di questo non si è parlato molto quindi non è chiaro se sarà così semplice quanto lo è ad esempio la configurazione di HomePod, che richiede semplicemente di tenere l’iPhone vicino all’altoparlante per avviare il processo di installazione, perciò bisognerà attendere il lancio della soluzione di Google per una valutazione più accurata.

Google sta inoltre cercando di imitare l’AirPlay e l’AirDrop di Apple estendendo il supporto di “Cast” a più marchi, e lo fa cominciando da tutti gli altoparlanti Smart di Bose, in modo da poter riprodurre la musica in streaming dal telefono Android a tutti gli altoparlanti compatibili. Sta anche «creando una tecnologia per le cuffie Bluetooth» che consentirà di spostare automaticamente l’audio a seconda del dispositivo che si sta utilizzando: ad esempio se si stanno indossando degli auricolari mentre si guarda un film sul tablet e a un certo punto arriva una telefonata sul cellulare, il sistema sarà in grado di mettere in pausa il film e passare l’audio delle cuffie al telefono, in modo da rispondere alla chiamata senza toglierle; una volta riagganciato, il film poi riparte con l’audio in cuffia.

E’ inoltre in arrivo nei prossimi mesi il supporto all’audio spaziale di Google su diversi modelli di cuffie e auricolari, in modo da poter essere in grado di ascoltare il suono direzionale in base ai movimenti della testa, e la semplificazione del blocco e dello sblocco delle auto tramite i dispositivi: proprio come fanno già oggi gli utenti con Apple Watch, sarà presto possibile usare gli orologi con Wear OS 3 per sbloccare veicoli e dispositivi di proprietà quando ci si trova nelle loro vicinanze.

Sempre in questo ambito, è previsto un aggiornamento Android per le auto che consentirà ai telefoni Samsung e Pixel compatibili di sbloccare, bloccare e avviare i veicoli BMW supportati, oltre a poter usare l’Assistente Google per riscaldare, raffreddare e chiedere quanta energia resta nei veicoli elettrici, mentre entro fine anno i telefoni che supportano la banda ultra larga potranno aprire le portiere senza dover essere tirati fuori dalla borsa. Google sta anche trovando il modo di aggiungere il supporto alla condivisione delle chiavi in conformità con lo standard Connected Car Consortium «su più telefoni e veicoli entro fine anno».

