Stock-option ad alcuni ingegneri Apple come incentivi per restare

Apple sta assegnando azioni ad alcuni ingegneri una particolare forma di incentivo per impedire loro di andare a lavorare in aziende quali Meta e altre ancora. Lo riferisce Bloomberg, spiegando che la mossa è stata concepita al fine di convincere determinati talenti a restare, con dipendenti attratti da nuovi sbocchi e opportunità su scala nazionale.

Apple la scorsa settimana ha informato alcuni ingegneri che si occupano della progettazione di chip e selezionati gruppi che si occupano di sistemi operativi e altre attività, della possibilità di renderli più partecipi all’andamento dell’azienda con il diretto coinvolgimento del “dipendente azionista” che in questo modo si trova maggiormente responsabilizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Da alcuni anni in aziende come Apple, Amazon e Google c’è un problema di dipendenti che emigrano altrove, cercando nuovi sbocchi e opportunità su scala nazionale in base al migliore offerente, con le aziende costrette a rastrellare e far crescere i “talenti”, incentivandoli e cullandoli in vari modi possibili. Molti di questi incentivi sono fondamentali perché i costi per rimanere nella Silicon Valley sono aumentati vertiginosamente, fattori materiali che spingono ingegneri e specialisti vari alla fuga. È anche per questo che aziende come Apple stanno da tempo lavorando su nuovi campus a Austin, nel corridoio tecnologico del Texas, e altre sedi che spaziano da San Diego fino a Boston e a Boulder in Colorado, mossa fondamentale per espandere gli orizzonti geografici della presenza e del reclutamento.

I bonus offerti da Apple partono da 50.000$ per arrivare anche a 180.000$, ricompense indicate dai manager come premi per determinati risultati. Tra le aziende particolarmente impegnate alla ricerca di talenti che lavorano per Apple c’è Meta (ex Facebook) la quale avrebbe negli ultimi tempi assunto almeno 100 ingegneri; da qualche tempo sta ad ogni modo accadendo anche il contrario, con Apple che spingerebbe talenti che lavorano per Meta a lavorare per la Mela, a colpi di incentivi ed offerte varie. Le due aziende sono probabilmente destinate a diventare rivali, con il sempre maggiore impegno di Apple in settori quali la Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, e di Meta in settori finora appannaggio di Apple, quali gli smartwatch.

Sovvenzioni non fanno normalmente parte dei pacchetti retribuiti previsti da Apple, spiega ancora Bloomberg, riferendo che l’azienda di tanto in tanto offre dei bonus sotto forma di denaro ai dipendenti e che la dimensione delle ultime assegnazioni gratuite di azioni è atipica e sorprendentemente calcolata. Il programma di assegnazione dei bonus, non piace a tutti e secondo alcuni ingegneri il procedimento di assegnazione adottato è del tutto arbitrario.