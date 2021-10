Universal Control etichettato come “beta” su macOS Monterey

Tra le novità di macOS 12 Monterey c’è Universal Control, in italiano “Controllo Universale”, una funzionalità che rende il passaggio da Mac ad iPad ancora più fluido. Attivando questa funzione, bastano una sola tastiera e un solo mouse per lavorare su iPad e Mac. È possibile controllare più dispositivi alla volta, spostare il cursore fra i vari schermi, digitare qualcosa sul Mac e guardare il testo apparire sull’iPad. È anche possibile persino trascinare contenuti da un Mac all’altro.

Universal Control è compatibile con i MacBook Pro 2018 e successivi, MacBook Air 2018 e successivi, iMac 2019 e successivi, iMac Pro 2017, Mac mini 2020 e successivi, Mac Pro 2019, iPhone 7 e successivi, iPad Pro seconda generazione e successive, iPad Air terza generazione e successive, iPad sesta generazione e successive e iPad mini quinta generazione e successive.

Questa funzionalità è stata mostrata da Apple nel corso dell’ultima conferenza per sviluppatori, evento nel corso del quale sono state presentate le anteprime di iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey ma non è stata a tutt’oggi implementata nelle varie beta (versioni preliminari) di macOS 12. Anche nella beta 10 di macOS 12 Monterey la funzione non è ancora attiva ma ora aprendo la sezione “Schermi” delle Preferenze di Sistema, è possibile richiamare l’opzione “Avanzate” e da qui attivare due voci dedicate a Universal Control. La prima voce è “Consenti al cursore e alla tastiera di spostarsi tra qualsiasi Mac o iPad vicini”; la seconda voce è “Sposta il puntatore oltre il bordo di uno schermo per connetterti a un Mac o un iPad vicini”. A destra delle due voci in questione è presente l’etichetta “Beta”, segno che probabilmente il lavoro non è ancora finito e queste opzioni saranno inizialmente indicate come preliminari (non del tutto completate), anche quando la versione definitiva di macOS 12 sarà rilasciata (probabilmente subito dopo l’evento “Unleashed” del 18 ottobre.

Apple ha già sfruttato l’etichettatura “Beta” anche per l’opzione Private Relay di iCloud possibile con iOS 15, iPadOS 15 e macOS 12 Monterey. Attivando queste opzioni, il sistema mostra un messaggio di avviso: “Private Relay è attualmente in beta. Potrebbero verificarsi problemi con alcuni siti web, come la visualizzazione di contenuti per l’area geografica errata o la necessità di ulteriori passaggi per accedere”.

La developer beta di macOS Monterey è disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La beta pubblica per tutti è disponibile su beta.apple.com. Apple ha riferito in precedenza che macOS Monterey “sarà disponibile in autunno” come aggiornamento software gratuito.

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al futuro sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.