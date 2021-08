iOS 15, iCloud Private Relay inizialmente proposto come Beta

Tra le novità di iOS 15 e iPadOS 15 si sono funzioni come iCloud+, un nuovo servizio su abbonamento che sostituisce i piani di archiviazione già esistenti con più opzioni e nuove funzioni come Relay privato iCloud, “Nascondi la mia email” e il supporto esteso per i video sicuri di HomeKit.

Relay privato iCloud è un servizio che permette di collegarsi a qualsiasi rete e di navigare in Safari in modo più sicuro e riservato. Oltre a crittografare tutto il traffico in uscita dal dispositivo, Relay privato iCloud impedisce che la nostra posizione, la nostra attività di navigazione e il nostro indirizzo IP vengano usati dai siti visitati per creare un profilo dettagliato.

Dal punto di vista tecnico, Private Relay protegge la navigazione web in Safari, la risoluzione di query DNS e il traffico http non sicuro nelle app. Le configurazioni internet impostate tramite Private Relay utilizzano indirizzi IP anonimi che eseguono l’associazione all’area geografica in cui si trova un utente senza rivelarne la località o l’identità esatta.

Apple offrirà inizialmente la funzionalità iCloud Private Relay come beta. È quanto si apprende dalle note di rilascio indicate nella settima versione beta di iOS 15, una scelta che permetterà a Apple di “raccogliere ulteriori feedback e migliorare la compatibilità con i siti web”, prima del lancio definitivo del servizio.

Quando iOS 15 e iPadOS 15 saranno rilasciati nella versione definitiva, ‌iCloud‌ Private Relay sarà dunque inizialmente proposto agli utenti come un servizio in beta. Nell’ultima beta dei due sistemi operativi, si legge: “Private Relay è attualmente in beta. Potrebbero verificarsi problemi con alcuni siti web, come la visualizzazione di contenuti per l’area geografica errata o la necessità di ulteriori passaggi per accedere”.

Per iOS 15 e iPadOS 15, come accennato, sono state già distribuite sette versioni beta. Altre beta saranno distribuite prima della presentazione delle versioni definitive dei due sistemi prima della fine di settembre.