Seconda beta di macOS 12 Monterey agli sviluppatori

Apple ha inviato agli sviluppatori la beta 2 del futuro macOS 12 Monterey, sistema operativo per Mac. La nuova beta (build 21A5268h) arriva a due settimane di distanza dalla beta 1 (build 21A5248p) presenta nell’ambito dell’ultima conferenza per sviluppatori (WWDC 2021).

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare la beta 2 di macOS Monterey dal Developer Center e, con il profilo installato, installare gli aggiornamenti man mano che saranno disponibili.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito

