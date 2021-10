Apple Watch 7, nelle recensioni migliora dove conta ma non è un salto

Alla vigilia della prime consegne e della disponibilità nei negozi, a partire da venerdì 15 ottobre, in rete circolano le prime recensioni del nuovo Apple Watch 7 che in generale non appare come un salto o una rivoluzione rispetto al modello precedente, ma che viene comunque molto apprezzato per le novità introdotte da Apple.

Questo perché si tratta di interventi mirati in grado di fare la differenza nell’utilizzo quotidiano, a partire dallo schermo che passa da 1,78” di Watch 6 a 1,90”, un incremento del 20% nell’area visibile. Sembrano e sono piccoli numeri, ma bisogna ricordare che si tratta di un dispositivo compatto e indossabile con spazi di manovra ridottissimi, in ogni caso la strategia del miglioramento e affinamento continui di Apple ha portato il display di Watch 7 a un incremento del 50% rispetto ad Apple Watch 3.

Le dimensioni maggiori e la curvatura lungo tutto il perimetro lo rendono immediatamente distinguibile dai modelli precedenti, ma sopratutto permette di visualizzare più contenuti e strumenti e lo rende più semplice da usare. Questo vale non solo per la prima tastiera digitale QWERTY completa per inserire singole lettere o scorrere per inserire rapidamente intere parole, ma anche per visualizzare Mappe, notifiche e messaggi, informazioni e indicatori per impegni, appuntamenti, allenamenti, musica e così via.

Se lo schermo è il primo punto della lista desideri di un utente che già ne possiede uno, anche Watch 6, presa singolarmente questa novità da sola giustifica l’esborso e il passaggio al nuovo modello secondo la Repubblica. Ma nelle recensioni Apple Watch 7 viene apprezzato anche per la ricarica rapida, per la prima volta in questo dispositivo. Bastano 45 minuti per ricaricare la batteria all’80%, si raggiunge il 100% in meno di un’ora: anche qui un miglioramento che fa la differenza nel quotidiano.

Tempi e percentuali dichiarati da Apple sono confermati nelle prove reali, così anche se siamo di corsa e la batteria non è messa bene, bastano 8 minuti per ottenere la carica sufficiente per monitorare il sonno per 8 ore, oppure per uscire al volo per un allenamento sapendo che non rimarremo a secco subito dopo. Alcuni recensori, inclusa CNBC, e utenti sperano sempre che Apple un giorno migliori l’autonomia complessiva che rimane a 18 ore dichiarate, come i modelli precedenti.

L’altra novità più importante riguarda la resistenza, non solo agli urti, ma anche per la prima volta alla polvere con certificazione top IP6X, mentre rimane resistente all’acqua fino a 50 metri, inclusi piscina e mare. Questo significa che lo smartwatch può seguirci davvero sempre, ovunque e senza preoccupazioni. In questo articolo riportiamo da Cnet una foto di Watch 7 al polso e il video della youtuber statunitense iJustine.

In generale le recensioni Apple Watch 7 confermano ancora una volta che si tratta del miglior smartwatch in commercio, quello più facile da usare e completo per la maggior parte degli utenti, anche quello che dispone del maggior numero di app. Chi possiede Watch 6 dovrebbe valutare l’acquisto solo se una o più delle novità introdotte giustifica personalmente esborso e passaggio. È raccomandato senza riserve per chi non ha mai avuto un Apple Watch o per chi proviene da modelli precedenti come Watch 5 e Watch SE.

Le consegne dei nuovi Apple Watch 7 sono slittate a novembre e per alcuni modelli top anche ai primi giorni di dicembre. Tutte le novità di Apple Watch Serie 7 sono in questo articolo, invece per tutte le novità di watchOS 8 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.