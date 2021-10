Unleashed, ecco i wallpaper per abbellire iPhone

Lunedì c’è il secondo evento autunnale di Apple e, prima di allora, potete adornare i vostri iPhone con uno sfondo a tema. Le immagini si rifanno alla grafica dell’invito di questo appuntamento che Apple ha realizzato componendo il logo aziendale con le strisce di luce prodotte dalle stelle nel cinematografico viaggio “alla velocità della luce”.

Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, una dimostrazione tangibile di questo effetto – conosciuto nel settore film con il termine di “salto nell’iperspazio” – sull’invito è dato dalla sorpresa in AR nascosta nella pagina dell’invito quando vi si accede da iPhone. Se questo però non basta per farvi sentire l’odore di novità in arrivo, come dicevamo potete traslare la grafica dell’evento sullo sfondo dell’iPhone approfittando degli sfondi realizzati da 9to5Mac, che ha semplicemente ritagliato a misura una porzione dell’immagine in modo da offrire una versione in alta definizione dell’effetto spaziale realizzato da Apple.

Col gioco della regolazione dei colori sono persino andati oltre realizzando versioni cromaticamente diverse della stessa immagine, accontentando così chi preferisce abbinare lo sfondo alla custodia dello smartphone o al colore dell’abbigliamento. O più semplicemente, se esiste, in base al proprio colore preferito. Oltre alla colorazione blu di base si può selezionare la versione con le stelle in arancione, rosa, viola, verde, rosso e verde acqua. Per gli appassionati della Mela c’è anche uno sfondo speciale che inquadra il centro dell’invito e che permette così di mettere in primo piano direttamente il logo Apple.

Le immagini sono ottimizzate per l’iPhone più grande attualmente in commercio, ovvero l’iPhone 13 Pro Max. Questo consente al sistema operativo di poterlo adattare anche ai telefoni più piccoli senza alcuna perdita di qualità nella resa dell’immagine. A detta di chi li ha provati l’effetto risulta particolarmente bello sugli schermi OLED di iPhone, presumibilmente per via della profondità dei neri che danno maggiore risalto alle strisce di luce, lasciando così immaginare che la scelta di queste immagini possa essere in qualche modo collegata alla presunta presenza di nuovi schermi Mini-LED sui MacBook Pro che dovrebbero essere presentati all’evento. Chissà.

Nell’attesa di scoprirlo, vi rimandiamo alla pagina degli sfondi per permettervi di scegliere e scaricare quello che più vi piace.