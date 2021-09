Disponibile Roxio Toast 20, software Mac per masterizzare CD/DVD e convertire video

Toast 20 Titanium e Toast 20 Pro, sono le ultime release del noto software Mac per masterizzare CD, DVD, creare CD audio, utile anche per convertire audio e filmati in vari formati.

La nuova versione di Toast è compatibile sia con i Mac con CPU M1, sia con i Mac con CPU Intel, offre nuove funzionalità per authoring DVD con un Template Designer dedicato e migliore per le funzionalità di creazione di CD audio, la conversione di vari formati.

Gli sviluppatori riferiscono che le funzionalità di conversione sono ora più veloci, offrendo la conversione da un formato all’altro con il semplice drag&drop.

Il nuovo Template Designer permette di creare modelli per menu DVD personalizzando parametri quali: font, layout del menu e sottomenu e pulsanti, sfondi, ecc.

Il nuovo “Workflow Walkthroughs” propone flussi di lavoro già pronti con guide passo passo sullo schermo che consentono anche al principiante assoluto di creare supporto con video, foto e audio, duplicare supporti e convertire file.

La funzione per la creazione di CD audio è stata migliorata permettendo di personalizzare i metadati, vista a colonne personalizzate per Artista, Album, Titolo, Genere, ecc. È anche possibile indicare tag audio personalizzati da aggiungere ai metadati.

La versione “Pro” include Toast 20 Titanium e un insieme di altri software dal valore di oltre 200$: le versioni complete di WinZip 9 per Mac (gestione file compressi), Painter Essentials 8 (disegno e pittura digitale), AfterShot 3 (correzione e miglioramenti per le foto) e funzionalità per l’authoring Blu-ray.

Toast 20 Titanium è venduto 89,99 euro; Toast 2′ Pro è venduto 139,99 euro. Il software è pienamente compatibile con i Mac con CPU M1 e l’ultima versione di macOS. Toast 20 supporta macOS Big Sur 11.0, macOS Catalina 10.15 e macOS Mojave 10.14

A questo indirizzo la nostra guida ai vari software di masterizzazione per Mac con le indicazioni per i vari supporti.