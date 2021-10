Apple Unleashed, nell’invito c’è la sorpresa AR

C’è una sorpresa in Realtà Aumentata, siglata AR, nell’invito Unleashed che Apple ha diramato ieri, quello in cui annuncia che lunedì prossimo 18 ottobre, si terrà il secondo evento autunnale durante il quale potrebbero essere presentati i nuovi MacBook Pro, gli AirPods 3, gli Homepod Mini in Italia e diverse altre novità di cui abbiamo già discusso in maniera approfondita in questo articolo. Un preciso clic, a determinate condizioni, attiva infatti una speciale animazione che sfrutta le recenti tecnologie di Realtà Aumentata abilitate dall’azienda tramite gli strumenti per sviluppatori ARKit.

Per vedere di cosa si tratta serve innanzitutto un iPhone o un iPad: vi diciamo subito che se si seguiranno queste istruzioni da un Mac, non funzionerà, perché serve il visualizzatore AR integrato su iOS e iPadOS con l’ARKit di Apple. Quindi, telefono o tablet alla mano, accedete alla pagina ufficiale degli eventi Apple (potete farlo cliccando direttamente qui) e attendete che venga caricata la grafica. A quel punto, cliccate sull’immagine che vedete subito sopra la scritta “Apple Event: Watch the event on 10/18October 18th at 10 a.m. PDTPacific Daylight Time. View online at apple.com or on the Apple TV app”.

In pratica mentre l’immagine dell’invito Unleashed che mostra il logo Apple rappresentato da una serie di raggi di luce diretti verso lo spettatore è statica, la versione AR in Realtà Aumentata li mette in moto, usando un tipo di effetto noto nel settore cinematografico con il termine di “salto nell’iperspazio” per comporre la scritta Unleashed (trad: scatenato, che sarebbe poi il titolo dell’evento Apple) e 10.18, a indicare quindi la data dell’appuntamento, lunedì 18 ottonbre.

Se non avete iPhone o iPad potete comunque vedere la versione dell’effetto in un breve video, che è stato pubblicato dal responsabile del marketing di Apple Greg Joswiak sul suo profilo di Twitter, come riportiamo in questo articolo.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Generalmente Apple utilizza il logo degli eventi per anticipare alcune delle novità in arrivo, come nel caso del logo multicolore utilizzato per l’evento di aprile scorso che effettivamente svelava i tanti colori degli iMac M1 annunciati in quell’occasione, ma questa volta l’intepretazione potrebbe essere più semplice.

Il salto iperspaziale infatti sembra richiamare direttamente l’idea di velocità e prestazioni smodate, proprio quelle che gli utenti e appassionati Apple si aspettano con i nuovi Macbook Pro 2021 con il nuovo processore M1X o M2, o come sarà chiamato il secondo processore Apple Silicon destinato a macchine più potenti e di fascia superiore rispetto a quelle introdotte fino a oggi.

L’appuntamento è per le ore 19 Italiane del 18 Ottobre con la diretta e la classica trascrizione di macitynet.it.