Disponibile update 26.1 per HomePod e HomePod mini

Oltre agli update a iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1, Apple ha rilasciato l’aggiornamento al software HomePod 26.1 per HomePod‌ e HomePod mini, update che integra risoluzioni di problemi e miglioramenti alla stabilità.

Nelle note di rilascio Apple indica genericamente che HomePod‌ Software 26.1 include migliorie in termini di performance e stabilità.

Come ai aggiornano HomePod e HomePod mini?

Di default, HomePod e HomePod mini installano automaticamente i nuovi aggiornamenti software, ma volendo è possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti nell’app Casa da iPhone, iPad o Mac. Di seguito come procedere:

Verificare che il proprio dispositivo sia aggiornato alla versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. Aprire l’app Casa. Toccare o fare clic sul pulsante Altro (i tre puntini) , quindi su Impostazioni abitazione > Aggiornamento software. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, selezionare “Aggiorna”. Se non è disponibile un nuovo aggiornamento, è possibile selezionare HomePod per attivare gli aggiornamenti automatici e installare automaticamente il software più recente quando è disponibile.

Aggiornamento software indicherà anche se l’HomePod è già aggiornato e mostrerà il software di HomePod installato.

Durante l’aggiornamento, sulla parte superiore dell’HomePod appare una luce bianca che ruota. L’aggiornamento potrebbe richiedere un po’ di tempo. Assicuratevi che l’HomePod resti collegato alla rete elettrica mentre viene eseguito l’aggiornamento.