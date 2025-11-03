Scaricate iPadOS 26.1, torna Slide Over

L’aggiornamento a iPadOS 26.1 è stato rilasciato assieme e tutti gli altri sistemi operativi per desktop e iPhone. Anche qui non ci sono importantissime novità, ma nel caso di iPad almeno una è notevole

Il ritorno di Slide Over

Apple reintroduce, infatti, Slide Over, una funzione di multitasking che era stata rimossa con iPadOS 26. Slide Over consente di aprire una finestra aggiuntiva che resta in primo piano, utile per consultare rapidamente un’app senza abbandonare quella principale. È possibile richiamarla toccando il pulsante verde di ridimensionamento e scegliendo “Entra in Slide Over”.

La funzione ora convive con il multitasking basato su finestre di iPadOS, permettendo di avere più app aperte contemporaneamente e una finestra secondaria richiamabile con un semplice gesto. In iPadOS 26.1 è supportata una sola finestra Slide Over per volta, ma è possibile ridimensionarla e nasconderla quando non serve.

Novità per local capture

Apple ha aggiunto nuove opzioni per la registrazione locale: è ora disponibile il controllo del gain per i microfoni USB esterni e la possibilità di scegliere dove salvare i file di registrazione. Un miglioramento significativo per chi utilizza iPad in contesti di produzione audio o video.

Le altre novità principali

Come già avviene su iOS 26.1, anche iPadOS 26.1 introduce diverse funzioni comuni. Tra queste:

Impostazione Liquid Glass con possibilità di scegliere tra look trasparente o opaco per finestre e notifiche

con possibilità di scegliere tra look trasparente o opaco per finestre e notifiche Apple Music MiniPlayer con gesto di scorrimento per passare al brano successivo o precedente

con gesto di scorrimento per passare al brano successivo o precedente Supporto ad Apple Music AutoMix tramite AirPlay

tramite AirPlay Nuova opzione della Fotocamera per abilitare o disattivare l’accesso rapido dalla schermata di blocco

per abilitare o disattivare l’accesso rapido dalla schermata di blocco Miglioramenti all’audio di FaceTime nelle connessioni con banda ridotta

nelle connessioni con banda ridotta Communication Safety e filtri web per contenuti adulti abilitati di default per account minorili tra 13 e 17 anni

e filtri web per contenuti adulti abilitati di default per account minorili tra 13 e 17 anni Disponibilità dell’app Apple Vision Pro su iPad, con accesso a contenuti, esperienze spaziali e informazioni sul dispositivo

Come scaricare l’aggiornamento

Per installare iPadOS 26.1, aprire le Impostazioni, entrare in Generali e selezionare Aggiornamento Software. Dopo aver verificato la disponibilità, è sufficiente toccare “Scarica e installa”. Si consiglia di effettuare un backup prima dell’aggiornamento e di mantenere l’iPad collegato alla corrente durante l’intera procedura.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le aree o su tutti i modelli di iPad. Apple rimanda alle pagine ufficiali per ulteriori dettagli su sicurezza, disponibilità delle funzioni e impatto su prestazioni e batteria.