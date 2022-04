Netflix, oltre Mi Piace arriva il tasto adoro con doppio pollice su

C’è una grande differenza tra apprezzare semplicemente uno spettacolo e etichettarlo come il preferito di tutti i tempi: l’algoritmo di raccomandazione di Netflix sarà ora in grado di distinguere tra i due casi: il servizio di streaming sta, infatti, aggiungendo un’opzione con doppio pollice in su al suo sistema di valutazione. Gli spettatori noteranno la nuova opzione a partire da oggi.

Mettere il classico Mi Piace ad un film, significa avere tra le raccomandazioni altri spettacoli simili. Ad esempio, dare un pollice a uno spettacolo come Russian Doll significa vedere nel proprio feed raccomandazioni per più spettacoli misteriosi o dramedy con una donna come protagonista.

Come ricorda anche Engadgt, da oggi, quando si metteranno due pollici in sù, i suggerimenti di Netflix diventeranno ancora più su misura dei gusti e delle preferenze dell’utente, considerando attori o creatori specifici:

doppio pollice in sù ci dice cosa ti è piaciuto e ci aiuta a diventare ancora più specifici con i tuoi consigli. Ad esempio, se ti è piaciuto Bridgerton, potresti vedere ancora più spettacoli o film con lo stesso cast, o prodotti da Shondaland

Il sistema di rating basato sul singolo pollice in sù di Netflix ha avuto la sua giusta quota di critici negli ultimi anni. La piattaforma ha sostituito il suo sistema di valutazione a cinque stelle nel 2017, con grande dispiacere dei critici cinematografici da poltrona di tutto il mondo.

Gli spettatori temevano che dare un “Thumbs Down” a uno spettacolo tutt’altro che stellare di un genere preferito potesse buttare giù l’algoritmo di Netflix. Un esempio potrebbero essere con i fan degli zombie a cui non piace il film Zombieland, o i fan della trilogia Before di Richard Linklater a cui non importava di Waking Life. Adesso, il nuovo sistema di valutazione a due pollici potrebbe portare dei benefici al sistema di raccomandazioni di Netflix. Il rilascio è in corso: non tutti gli utenti potrebbero visualizzarlo subito.

