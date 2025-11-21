Usare gli Airpods su Android come su iPhone: ecco LIbrePods

Si chiama LibrePods e il nome è tutto un programma: liberare gli Airpods. È un progetto OpenSource, denominato in questo modo che permette di usare gli Airpods su Android, liberandoli dalla necessità di avere le loro piattaforme esclusive: iOS, iPadOS e Mac e dare la possibilità anche agli utenti del robottino di usare funzioni avanzate e controllate direttamente dai sistemi operativi.

In pratica, LibrePods, sviluppato da Kavish Devar, nasce per restituire agli AirPods. Airpods Pro 3, Airpods Pro 2, Airpods 4 e persino Airpods Max, e su Android e Linux una serie di funzionalità che Apple riserva ai propri dispositivi. E non si tratta solo di visualizzare la carica o qualche piccola personalizzazione ma di attivare l’intero pacchetto di funzioni smart degli auricolari.

Cosa permette di fare LibrePods

Il set è molto ampio , in pratica include quasi tutto ciò che normalmente è esclusivo dell’accoppiata AirPods+iPhone.

Tra le funzioni principali ci sono:

Controllo completo della cancellazione del rumore , con possibilità di cambiare modalità (Cancellazione, Adattiva, Trasparenza) senza dover intervenire manualmente sugli auricolari.

, con possibilità di cambiare modalità (Cancellazione, Adattiva, Trasparenza) senza dover intervenire manualmente sugli auricolari. Conversational Awareness , che abbassa automaticamente il volume quando chi indossa gli AirPods inizia a parlare.

, che abbassa automaticamente il volume quando chi indossa gli AirPods inizia a parlare. Rilevamento auricolare , utile per gestire in automatico play, pausa e passaggio dell’audio allo speaker del telefono quando gli AirPods vengono rimossi.

, utile per gestire in automatico play, pausa e passaggio dell’audio allo speaker del telefono quando gli AirPods vengono rimossi. Gestures della testa , con cui è possibile rispondere alle chiamate con un cenno.

, con cui è possibile rispondere alle chiamate con un cenno. Lettura accurata della batteria , sia dei singoli auricolari sia della custodia.

, sia dei singoli auricolari sia della custodia. Uso come supporto uditivo , funzione avanzata che apre scenari specifici nell’ambito dell’accessibilità.

, funzione avanzata che apre scenari specifici nell’ambito dell’accessibilità. Trasparenza personalizzabile , con regolazioni che normalmente Apple non rende disponibili su dispositivi non iOS.

, con regolazioni che normalmente Apple non rende disponibili su dispositivi non iOS. Connessione multipla fino a due dispositivi, utile per chi vive tra smartphone Android e computer Linux.

Il progetto integra anche numerose opzioni di personalizzazione:

Cambio del nome degli AirPods

Configurazione delle pressioni prolungate

Accesso a tutte le impostazioni legate all’accessibilità

Gestione avanzata delle modalità operative tramite interfaccia dedicata

La modalità “Act as an Apple device”

Per sbloccare le funzioni più avanzate è necessario attivare una modalità chiamata “Act as an Apple device”. L’app simula la presenza di un dispositivo Apple e consente agli AirPods di attivare controlli e parametri che altrimenti rimarrebbero disattivati.

Alcune delle funzioni richiedono anche la modifica del VendorID, così da far credere agli AirPods di essere collegati a un dispositivo Apple. È una tecnica già nota in alcuni ambienti di sviluppo, ma che LibrePods rende più accessibile.

Compatibilità con i vari modelli di AirPods

Il progetto è stato testato principalmente con:

AirPods Pro 2

ma gli sviluppatori segnalano compatibilità anche con:

AirPods Pro 3

AirPods Max

altri modelli recenti della gamma AirPods

Le funzioni disponibili possono variare da modello a modello, ma le opzioni fondamentali — come la visualizzazione della batteria — sono generalmente supportate da tutti.

Il limite principale: serve il root

LibrePods non è una semplice app da installare e avviare. Per funzionare completamente richiede uno smartphone Android con permessi di root. Lo sviluppatore suggerisce l’uso dell’Xposed Framework per ottenere le funzionalità più avanzate. Senza root, molte opzioni non sono accessibili, anche se alcuni telefoni OPPO e OnePlus riescono comunque a sfruttare una parte delle funzioni di base.

Un progetto promettente, da usare con prudenza

LibrePods apre uno scenario nuovo per chi utilizza AirPods con Android o Linux. L’approccio open source permette di vedere come lavora l’applicazione, ma al tempo stesso richiede attenzione, perché opera in profondità sulla comunicazione tra telefono e auricolari. La necessità del root rende il progetto destinato soprattutto a utenti molto consapevoli e disposti a intervenire sul sistema e anche a a rischiare qualche cosa

Il risultato finale, però, è una delle soluzioni più complete disponibili oggi per chi vuole godere delle funzioni avanzate degli AirPods anche al di fuori dell’ecosistema Apple.