Così Apple deciderà come userete l’USB-C del vostro iPhone 15

Non sperate di collegare cavi e accessori USB-C standard a uno dei prossimi iPhone 15 (qui la prima foto della porta) perché potrebbero offrire prestazioni limitate oppure non funzionare del tutto: questo perché anche se Apple finalmente abbandonerà Lightning per adottare USB-C nella gamma iPhone 15 in arrivo a settembre lo farà implementando un chip di autenticazione, quindi richiedendo la certificazione Made For iPhone e iPad, siglata MFi.

La stessa anticipazione è emersa per la prima volta da un post sul social cinese Weibo nei primi giorni di febbraio, ed ora il leaker che si firma ShrimpApplePro ritenuto attendibile conferma l’arrivo di una versione USB-C corretta da Apple in salsa MFi negli iPhone 15.

La fonte segnala che Foxconn, partner storico e più importante di Apple per la produzione, ha già iniziato la produzione industriale in grandi volumi di accessori come EarPods e cavi USB-C con certificazione Apple MFi. Tra le domande e le riposte che partono dal post su Twitter il leaker precisa che Apple limiterà le prestazioni di trasferimento dati e anche la velocità di ricarica quando gli iPhone 15 saranno collegati ad accessori privi di certificazione MFi.

Facile ma inutile prendersela con Apple per questa scelta che può piacere o meno agli utenti. Ma occorre anche rilevare che nonostante l’aspirazione al funzionamento universale della tecnologia USB-C, nella vita di tutti i giorni i numerosi standard e versioni supportati possono creare confusioni e complicazioni per gli utenti. Questo vale sia per le diverse velocità di trasferimento dati che per la potenza erogata dell’alimentazione.

Gli utenti Apple sono abituati da ben oltre un decennio agli accessori certificati, prima con lo storico connettore Dock, poi con Lighting. Se Apple implementerà la sua versione di USB-C corretta MFi per iPhone 15 non dovrebbe creare grandi problemi agli utenti finali.

Non dovrebbe anche perchè è praticamente certo che ci sarà un profluvio di accessori certificati o presunti tali che costeranno sicuramente meno di quelli di Apple. Succede con Lightning e succederà certamente con USB-C

