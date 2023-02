Apple limiterà USB-C in iPhone 15 come fatto con Lightning

La porta USB-C dei futuri iPhone 15 e iPhone 15 Pro, così come i relativi cavi di ricarica (da USB-C a USB-C) integreranno un chip di autenticazione, sulla falsariga di quanto già fatto con il connettore Lightning, elemento che permetterà di tenere conto dell’approvazione di accessori compatibili, quelli in altre parole “certificati” come Made for iPhone” MFi, limitando alcune delle funzionalità di cavi e accessori non certificati.

A riferirlo è un utente sul social cinese Weibo (uno dei più frequentati nel Paese del Dragone) – quello che sembra essere un esperto di circuiti integrati – affermando che Apple sta sviluppando la sua variante di connessione USB-C per la gamma di iPhone 15 che saranno presentati a settembre.

L’indiscrezione, anche se non può essere verificata, è plausibile: in cavi apparentemente semplici come quelli di Apple sono presenti transitor e minuscoli chip sfruttati, tra le altre cose, per la sicurezza. Questi chip permettono di distignure gli accessori certificati e quelli, “compatibili”, in altre parole non certificati da Apple, anche per offrire funzioni o prestazioni superiori con i dispositivi MFi, per esempio trasferimento dati più veloce o ricarica rapida.

Circuiti integrati su accessori e nel dispositivo principale consentono di identificare l’autenticità di cavi e accessori. È possibile usare accessori non certificati, ma quando l’utente collega questi ultimi, appare un avviso sul display per indicare che l’accessorio potrebbe non essere supportato.

Chip per l’autenticazione consentono a Apple di invogliare l’utente all’acquisto di accessori certificati, combattere accessori contraffatti, ma anche di ricevere una commissione sulla commercializzazione di accessori certificati da Apple che possono vantare il logo MFi sulla confezione.

Il sito Macrumors fa notare che iPad, iPad mini, iPad Air e iPad Pro di ultima generazione con USB-C non integrano il circuito integrato per l’autenticazione e questo sistema di controllo potrebbe essere implementato a partire dai nuovi iPhone.

Trovate tutto quello che sappiamo finora dei futuri iPhone 15 in questo articolo di macitynet.