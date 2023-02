Piacere, sono la porta USB-C di iPhone…

Una delle novità dei futuri iPhone 15 dovrebbe essere la presenza della porta USB-C al posto del connettore Lightning che Apple ha sfruttato finora, una scelta verso la quale la Mela è obbligata per uniformarsi alle regole che impone l’Europa. E mentre sembra che Apple voglia limitare le prestazioni della USB-C a bordo dei futuri smartphone, iniziano gli avvistamenti del connettore su possibili prototipi.

Da tempo circolano indiscrezioni che confermano l’arrivo del connettore USB-C nei futuri iPhone e un leaker che si fa chiamare “Unknownz2″1 ha condiviso su Twitter una immagine che dovrebbe mostrare la porta in questione su un iPhone 15 Pro.

L’immagine (sempre ammesso che sia reale) è la prima di una serie che vedremo come di consueto circolare fino a fine anno, quando Apple presenterà effettivamente i nuovi dispositivi. Come da tradizione, circoleranno immagini vere, altre false, altre ancora improbabili: una gara infinita tra leaker e presunti tali che mirano a dimostrare reali e presunti collegamenti con le fabbriche che forniscono componenti o si occupano di assemblaggio per conto di Apple.

That’s cute. Anyway, here’s an actual close up of the USB-C port on the iPhone 15 Pro. No imagination or rendering required. https://t.co/vMyQPzeNws pic.twitter.com/LtF3se6MjL — Unknownz21 🌈 (@URedditor) February 16, 2023

Questa prima – presunta – foto, sembra confermare le indiscrezioni secondo le quali per lo chassis di iPhone 15 Pro la Mela intende adottare un design con una curvatura più profonda.

Altre indiscrezioni circolate finora sul design riferiscono della possibile adozione del titanio per il telaio, materiale che Apple avrebbe intenzione di usare al posto dell’acciaio.

Si dice ancora che sugli iPhone 15 Pro non dovremmo avere più dei veri e propri tasti fisici per volume e accensione: al loro posto saranno presenti pulsanti virtuali capacitivi, alla stregua del tasto home di iPhone SE (in pratica non ci sarebbero parti in movimento, e la sensazione di pressione/click verrebbe riprodotta da un Taptic Engine o simile).

