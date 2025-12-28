Facebook Twitter Youtube

iPhone Air 2 già in autunno, secondo un leaker cinese
Voci dalla Rete

iPhone Air 2 già in autunno, secondo un leaker cinese

Di Fabrizio Frattini
Recensione iPhone Air, ascoltate un amico - macitynet.it

L’ennesima indiscrezione sull’iPhone Air di seconda generazione prova a rimettere in discussione una tempistica che, negli ultimi mesi, sembrava ormai abbastanza definita.

Secondo il leaker cinese Fixed Focus Digital, Apple sarebbe ancora intenzionata a lanciare un nuovo iPhone Air nell’autunno del 2026, cioè nella finestra originariamente prevista prima che iniziassero a circolare voci di un rinvio.

Una ricostruzione che però si scontra frontalmente con una lunga serie di report precedenti, molto più coerenti tra loro, che raccontano una storia diversa.

Un rumor isolato contro molte fonti allineate

In origine, il modello era stato associato al grande lancio autunnale del 2026 insieme a iPhone 18 Pro, Pro Max e al primo iPhone pieghevole. Uno scenario che oggi appare molto meno scontato ma diverse fonti, negli ultimi mesi, hanno indicato marzo 2027 come nuova data per l’iPhone Air di seconda generazione.

Un’uscita che lo vedrebbe affiancato ai modelli base di iPhone 18 e a all’iPhone 18e, con un posizionamento più razionale e meno esposto al confronto diretto con i modelli Pro.

Queste indiscrezioni non parlano di un semplice slittamento logistico, ma di una scelta strategica legata alle vendite del primo iPhone Air, considerate inferiori alle aspettative causate da un paio di problematiche convergenti: insoddisfacente dotazione (criticata in particolare la singola fotocamera) e prezzo (troppo vicino a quello di iPhone 17 Pro).

Apple ha bisogno di tempo per recuperare i costi di ingegnerizzazione del primo modello e nello stesso tempo per sviluppare qualche cosa di più efficiente e deludente della singola fotocamera di iPhone Air. Quest’ultimo aspetto secondo molti potrebbe essere un problema non da poco e l’abbandono del designer che ha creato il primo modello non aiuta…

Il nome dice molto

C’è poi un elemento che spesso viene liquidato come dettaglio, ma che nel caso di Apple raramente lo è: la denominazione. Il dispositivo di oggi non si chiama iPhone 17 Air, e questo non sembra affatto casuale come abbiamo già avuto modo di dire e ripetere. Apple usa la numerazione come strumento di chiarezza commerciale e di continuità, soprattutto quando intende scandire una linea con cadenza annuale.

Il fatto che Air non sia agganciato a un numero suggerisce che, fin dall’inizio, Apple non lo abbia pensato come un iPhone “da rifare ogni anno”, ma come un prodotto con un ciclo più lungo, meno vincolato al calendario e più dipendente dal senso che ha aggiornarlo.

