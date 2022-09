UTM semplifica la virtualizzazione di Windows su iPad M1

UTM è un’app iOS/iPadOS che consente di eseguire Windows, Android o una qualunque distribuzione Linux, mediante la virtualizzazione. La beta 4.0.4 di UTM semplifica l’installazione di Windows 10 e di alcuni componenti che ottimizzano il funzionamento di questo sistema operativo. Il sistema sembra funzionare piuttosto bene, come è possibile vedere nel video che alleghiamo:

Gli sviluppatori riferiscono che ora UTM è in grado di scaricare e montare l’immagine ISO di Windows per ARM, dei driver e degli strumenti guest che semplificano il funzionamento su iPadOS. L’installazione installa da soli i driver necessari, avvia il programma di installazione e installa gli strumenti del progetto SPICE per offrire funzionalità varie alle macchine virtuali. La compatibilità è per il momento limitata agli iPad con chip M1.

Su Reddit un utente ha pubblicato la foto di Windows 11 in esecuzione sul suo iPad Pro, specificando di essere riuscito a ottenere con Geekbench 5 un punteggio di 1523 nei test single core e di 4963 nei test multi-core, riferendo ancora che è possibile usare senza problemi applicazioni quali quella della suite di Office; più problematiche l’esecuzione di giochi non ottimizzati per ARM (per la necessità di emulare i processori Intel).

UTM non si installa dall’App Store ma sono necessari vari passaggi tramite TrollStore (per l’installazione di pacchetti IPA bypassando l’App Store). Non si tratta di una soluzione a portata di tutti ma una dimostrazione della potenza del processore M1 e della capacità di iPad di trasformarsi un computer desktop anche senza iPadOS.