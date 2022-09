Safari 16 supporta le immagini AVIF, Passkey e ha tante novità per gli sviluppatori

Safari 16, l’ultima versione del browser per iOS 16, ora è in grado di gestire immagini AVIF alla stregua di quanto possibile altresì fare versioni aggiornate di macOS Ventura, macOS Monterey e iPadOS 16 (non ancora ufficialmente disponibile).

Gli sviluppatori del WebKit, il motore di rendering di Safari, indicano alcuni dettagli di particolare interesse per gli sviluppatori. Il formato AVIF – sviluppato da Alliance for Open Media – è alternativo a formati per le immagini quali JPEG, PNG, GIF o WebP; offre il supporto a spazi colore multipli, può gestire dati sia di tipo lossless (compressione dati senza perdita) sia lossy (algoritmi che comportano la perdita di parte dell’informazione originale durante la fase di compressione/decompressione) e vanta altre caratteristiche ancora.

Safari 16 supporta anche le Passkey, chiavi digitali univoche facili da usare e più sicure, che non vengono mai archiviate sui server web e rimangono sul dispositivo. Progettate per sostituire le password, le passkey usano Touch ID o Face ID per l’autenticazione biometrica. E grazie al Portachiavi iCloud, si sincronizzano su iPhone, iPad, Mac e Apple TV con crittografia end-to-end. Funzionano anche nelle app e sul web, e l’utente può anche fare il login in siti o app su dispositivi non Apple usando semplicemente l’iPhone.

Sono supportati i Merchant Tokens in Apple Pay, contribuendo a semplificare pagamenti ricorrenti e pagamenti applicabili a più commercianti.

Altre novità di interesse per gli sviluppatori sono: Web Inspector Extensions, Container Queries, Subgrid, altre ancora che riguardano l’accessibilità, novità per l’animazione di oggetti, il comportamento dell’overscroll (elementi CSS) e degli shared worker (elementi che possono comunicare con tutti gli script che condividono la stessa origine, in altre parole tutti gli script appartenenti ad uno stesso sito o applicazione Web).

Safari 16 è integrato in iOS 16; gli utenti di macOS Monterey e macOS Big Sur possono ottenere Safari 16 dagli aggiornamenti del sistema operativo.

Negli aggiornamenti per macOS, Apple spiega che Safari 16 “introduce nuove funzionalità, prestazioni ancor più rapide e sicurezza migliorata”.

Tra le novità indicate nelle note di rilascio: