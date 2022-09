I widget di Google per la lock screen di iOS 16

Con iOS 16 la schermata di blocco di iPhone diventa più personale e utile; l’utente può modificare l’aspetto di data e ora con stili di carattere e colori espressivi, ed è possibile sfruttare widget ispirati alle complicazioni di Apple Watch, per vedere a colpo d’occhio informazioni come i prossimi eventi di calendario, il meteo, il livello della batteria, le sveglie, i fusi orari e i progressi negli anelli Attività.

Apple ha invitato gli sviluppatori a sfruttare questa possibilità e Google non ha esitato: diverse app di Big G offriranno widget specifici che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane (come sempre Google non ha indicato delle date specifiche).

Tra i primi widget previsti, alcuni per Google Drive ma forse quelli più utili sono quelli per Google Maps che permetteranno di conoscere a colpo d’occhio il traffico stradale, il tempo di percorrenza per lavoro, o anche scorciatoie dirette a ristoranti, bar, hotel, ecc.

Il francese iGen, scrive che Google non ha ovviamente dimenicato Chrome: il browser web visualizzerà widget per avviare rapidamente l’applicazione, eseguire una ricerca vocale o visualizzare una pagina in modalità di navigazione in incognito.

Anche “l’easter egg” del gioco dei dinosauri (quello al quale normalmente si accede andando digitando “chrome://dino/” nella barra degli URL) fa parte dei nuovi widget. L’app Ricerca Google offre widget per avviare una ricerca con la voce o con la fotocamera o per attivare il modulo di traduzione. Sono previsti anche widget per Google News e Gmail.