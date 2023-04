Il vaporizzatore di farmaci made in Italy rivoluziona il modo di assumere le medicine

Puf, e si prende il vaccino per anti-covid o anti-inflienzale. Puf e si attiva la terapia per curare tumori celebrali, malattie neurodegenerativa come il Parkinson. Puf e si cura la pertosse, la polmonite, il morbillo. È tutta italiana la ricerca dietro al Vaporizzatore Molecolare, innovativo strumento messo a punto da Bruno Brandimarte dell’Università Sapienza di Roma, che ha guidato lo studio pubblicato sulla rivista Heliyon.

I primi test fatti sulla somministrazione di farmaci ai pazienti hanno dimostrato l’efficacia del dispositivo, che è in grado di “colpire” gli obiettivi in maniera molto più precisa e richiede anche dosaggi di farmaci molto inferiori.

Le possibili applicazioni

«I nostri esperimenti – Giuseppe Novelli dell’Università Tor Vergata di Roma, uno degli autori dello studio – hanno dimostrato che il nuovo Vaporizzatore Molecolare non degrada molecole biologiche importanti come gli anticorpi monoclonali, confermando che può sostituire le tradizionali modalità di somministrazione dei farmaci per le malattie delle vie respiratorie, come influenza, Covid-19 , polmonite, pertosse e morbillo”.

“Inoltre – aggiunge Novelli – il Vaporizzatore Molecolare rappresenta un vantaggio anche per i vaccini di seconda generazione, che possono essere somministrati direttamente nel tratto respiratorio superiore, limitando la diffusione di virus come Sars-CoV-2 in modo più efficace rispetto ai vaccini attuali”.

Le grandi novità dell’apparecchio italiano

I risultati della ricerca aprono la strada a terapie e applicazioni prima impensabili, sostituendo le tradizionali modalità di somministrazione come quelle orali, cutanee o endovenose e ottenendo, allo stesso tempo, maggiore efficacia e velocità d’azione e minori effetti collaterali. Inoltre, il Vaporizzatore Molecolare somministra farmaci in pochi secondi, cosa che lo rende perfetto anche per le terapie indirizzate ai bambini.

Prevenire è meglio che curare

Il Vaporizzatore Molecolare rappresenta dunque uno strumento di grande efficacia che permetterà di semplificare e potenziare alcune fasi della cura ma anche della prevenzione delle malattie. Il tema della prevenzione è critico ed è quello verso il quale la sanità moderna si sta da tempo orientando.

Come spiega l’Istituto superiore di sanità, “Tantissimi studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità e di conseguenza i costi per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e per la società ma anche per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita”.

Nel mirino ci sono malattie come il diabete di tipo 2, alcuni tipi di tumori e di demenze che si possono in parte prevenire. Quasi l’80% dei casi di malattie cardiache e gli ictus possono essere evitabili se le persone sono disposte a modificare il proprio stile di vita. In una moderna concezione di salute la sua promozione e la prevenzione devono essere incentrate su azioni congiunte di vari settori della società, principalmente sui fattori di rischio comportamentali modificabili e sui determinanti di salute sociali, economici e ambientali, senza dimenticare l’importanza della diagnosi precoce, il ruolo cruciale delle vaccinazioni e il contrasto alle disuguaglianze