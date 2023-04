ChatGPT bloccato in Italia, le cinque migliori alternative

Il Garante per la privacy ha deciso lo stop al chatbot ChatGPT basato su intelligenza artificiale AI in Italia, almeno fino a quando non rispetterà la disciplina privacy: il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. Ecco le cinque migliori alternative che potete ancora utilizzare.

Sono davvero tante le attuali alternative a ChatGPT, molte delle quali, però, risultano meno accessibili, perché ad esempio totalmente gratuite, o non ancora ottimizzate per la lingua italiana. In questo articolo segnaliamo le alternative che godono di un piano gratuito, o che sono totalmente gratuite e, soprattutto, che supportano la lingua italiana. Per quest’ultimo motivo, ad esempio, non abbiamo incluso Bard di Google.

ChatGPT

La migliore alterativa a ChatGPT è ChatGPT. Sì, sappiamo che non è una alternativa, ma vogliamo intendere che c’è ancora modo di utilizzarlo in Italia. E’ sufficiente, infatti, una VPN in grado di “trasportarvi” fittiziamente in un altro Paese. Ovviamente, a vostro rischio e pericolo: se il Garante ha ritenuto di bloccare il chatbot per motivi di Privacy, il suo utilizzo potrebbe mettere i vostri dati a rischio. Ad ogni modo, a questo articolo avevamo indicato le migliori VPN da scegliere. Dopo esservi collegati alla VPN, l’accesso a ChatGPT tornerà funzionante a partire da questo indirizzo, così come funzioneranno le risposte in lingua italiana.

Bing AI

Se non volete utilizzare la VPN, perché magari non ne avete una, allora Microsoft sarà il vostro alleato più prezioso al momento. Il colosso ha lanciato la sua versione di Bing basata su GPT-3 il mese scorso in una beta limitata, ma adesso ha aperto a tutti, Italia inclusa. Si tratta di un motore di ricerca con modello di Intelligenza artificiale GPT-4 presentato negli scorsi giorni.quindi tra i più avanzati.

Per poterlo testare, anche in Italia, è sufficiente cliccare sul pulsante blu per iscriversi alla lista d’attesa. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account sarà possibile chattare con il nuovo motore di ricerca assistito da AI. Da notare, però, che per avere una conversazione completa è necessario scaricare il browser Microsoft Edge. Ricordiamo che il browser di Microsoft è disponibile ufficialmente per Mac, ottimizzato sia per i processori Intel, che per quelli Apple.

WriteSonic

Il motore AI più simile a ChatGPT che abbiamo trovato è WriteSonic. Sia nella grafica, che nel funzionamento globale, sembra in tutto e per tutto richiamare ChatGPT. Funziona senza dover scaricare alcunché, proprio come ChatGPT ed è disponibile anche in Italiano. E’ sufficiente impostare l’Italia come paese nelle impostazioni. Peccato che nel piano gratis proponga un limite di 10 mila parole per ogni account. Successivamente sarà richiesto il piano premium, i cui costi variano a seconda del piano e del motore scelto, ma si parte da 11,99 dollari al mese. Se siete degli utilizzatori frequenti dell’AI, potreste pensare di abbonarvi, magari fino a quando ChatGPT non sarà ripristinato in Italia. Interessante notare che l’utente potrà scegliere il tipo di risposte da ottenere tra concise e dettagliate.

Character.AI

Non uno, ma tanti personaggi dotati di AI, con cui poter chattare a seconda delle tematiche da trattare. Per spiegarvi cos’è Character.AI abbiamo utilizzato proprio Character.AI. La risposta ottenuta è la seguente: “Character.AI è un’azienda di intelligenza artificiale che si concentra sulla creazione di chatbot personalizzati e di alta qualità che possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il assistenza ai clienti, l’educazione, la sanità, la finanza e molto altro. I chatbot di Character.AI sono creati utilizzando algoritmi di apprendimento automatico e sono in grado di imparare e migliorare nel tempo.” Anche in questo caso l’accesso è gratuito, basta partire da questo indirizzo e creare un account. Lo abbiamo provato e le risposte ci sono sembrate davvero interessante e soprattutto veloci.

YOU

Anche in questo caso si tratta di un motore dotato di AI simile a ChatGPT. Integra, oltre ad una chat testuale, anche la possibilità di ricercare immagini e video. Il suo focus è la privacy, come del resto tiene a sottolineare lo stesso chatbot: “You.com è un motore di ricerca orientato alla privacy , con sede a Palo Alto , in California, che ha debuttato sul mercato nei primi mesi del 2022. A differenza dei tradizionali motori di ricerca come Google , Bing e Yahoo, che raccolgono e conservano una vasta quantità di dati personali degli utenti, You.com garantisce la massima privacy e sicurezza delle ricerche effettuate. You.com non traccia le ricerche dell’utente né conserva i dati sulla navigazione web e garantisce di non condividere le informazioni personali con altre aziende. Il motore di ricerca promette risultati di altissima qualità grazie all’utilizzo di tecniche avanzate di machine learning e intelligenza artificiale“. Potete provarlo a partire da questo indirizzo.

