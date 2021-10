In sconto il Magsafe Battery Pack, batteria magnetica Apple per iPhone 12 e 13

Se la batteria del vostro iPhone 12 o iPhone 13 non vi basta e volete la più “trasparente” e pratica della batterie di emergenza, andate su Amazon dove comprate al prezzo più basso la batteria Magsafe di Apple: 90,99 euro invece dei 109,00 euro del prezzo Apple.

Il MagSafe Battery Pack nasce per essere compatibile con gli ultimi iPhone che hanno, appunto, il Magsafe. Grazie al contatto magnetico, come spiega Apple: «si aggancia in un attimo, è compatto e facile da usare, e permette di ricaricare al volo l’iPhone.». Grazie ai magneti il paccop batterie si allinea alla perfezione al dorso di iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 o iPhone 13 Pro, per una ricarica wireless sicura e affidabile. Non c’è bisogno di accenderlo o spegnerlo: funziona in automatico, e non interferisce con portachiavi elettronici e carte di credito.