VARTA Wireless Charger Multi ricarica fino a due dispositivi

I nuovi Wireless Charger e High Speed Charger di VARTA accontentano tutti, sia per le ricariche in casa che per quelle in mobilità. L’azienda ha infatti presentato tre caricatori che puntano a semplificare la vita di chi utilizza più dispositivi contemporaneamente (che si tratti di smartphone, smartwatch, tablet o laptop) permettendo di ricaricarli più velocemente e più spesso in qualsiasi contesto.

Per molte persone infatti le esigenze legate alla modalità di caricamento dipendono dalla situazione in cui si trovano: ad esempio a casa il caricabatterie dovrebbe potersi integrare bene ai complementi d’arredo, mentre fuori casa generalmente si punta soprattutto su maneggevolezza e velocità.

High Speed Charger

In questo contesto High Speed Charger, grazie alla tecnologia GaN, è un dispositivo compatto (misura circa 11 x 3,6 centimetri e pesa poco meno di 140 grammi) che può tuttavia gestire smartphone e laptop contemporaneamente grazie alla sua elevata velocità di ricarica.

Presenta il logo VARTA stampato in modo discreto con una finitura lucida sul compatto corpo bianco e nonostante le sue dimensioni ridotte, singolarmente ciascuna porta USB-C PD eroga 65 Watt, mentre se vengono utilizzate entrambe le porte insieme i watt vengono suddivisi in un rapporto di 45 Watt e 20 Watt; la terza porta USB-A QC è invece pensata principalmente per smartphone e tablet.

Wireless Charger Pro e Multi

I nuovi Wireless Charger Pro e Wireless Charger Multi di VARTA invece si adattano armoniosamente ai vari contesti casalinghi, dalla camera da letto al soggiorno, fino alla scrivania dello studio.

Il design è volutamente discreto ma elegante e questo si deve all’uso del tessuto nero sulla parte superiore, alla struttura in alluminio e a un essenziale LED sul bordo per indicare lo stato del processo di ricarica; montano infine pratici piedini in silicone sicché possono essere posizionati in modo sicuro anche su superfici lisce.

Entrambi i modelli traggono energia dal cavo USB-C incluso: la versione Pro carica un solo dispositivo a 15 Watt mentre la Multi fornisce energia a due dispositivi contemporaneamente (vi ricorda qualcosa?) spingendo fino a 20 Watt per lato di ricarica. E ovviamente i dispositivi in carica possono continuare a essere utilizzati normalmente durante il processo, quindi nulla interrompe l’ascolto di musica o la visione di un video.