Gli Airpods dominano il mercato degli auricolari, ma la Cina incalza

Il mercato globale degli auricolari true wireless stereo (TWS) cresce fortemente nel primo trimestre del 2025, facendo segnare la crescita più rapida dal 2021, trainato soprattutto da Apple che domina il settore con gli Airpods. Lo dicono i dati di Canalys dai quali emerge anche un secondo elemento di interesse, la forza dei cinesi che crescono anche più di Cupertino.

Apple cresce meno degli altri, ma resta irraggiungibile

Il dato da cui partire solo le spedizioni globali salite 18% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 78,3 milioni di unità e dal fatto che Apple, ha spedito 18,2 milioni di dispositivi, in crescita del 12% rispetto al Q1 2024.

La sua quota di mercato globale si attesta quindi al 23,3%, in lieve calo rispetto al 24,4% dello stesso periodo dell’anno scorso, ma comunque lontanissima da ogni concorrente.

A spingere le vendite, secondo Canalys, è la forza del suo ecosistema. Le AirPods funzionano al meglio con iPhone, il telefono più venduto al mondo, offrono audio spaziale con tracciamento dinamico della testa, integrazione totale con Siri, passaggio istantaneo tra dispositivi Apple.

I Powerbeats Pro 2 altro prodotto di punta del brand Beats, di proprietà di Apple, offrono oggi il monitoraggio della frequenza cardiaca, mentre gli AirPods Pro 2 sono stati aggiornati per supportare funzioni para-mediche, come l’uso come protesi acustiche di livello clinico.

La Cina spinge forte, Xiaomi in testa

Ma il dato più interessante è quello che arriva dall’Asia. Xiaomi è il grande protagonista del trimestre: ha spedito 9 milioni di unità, in crescita del 63% su base annua, diventando così il secondo vendor globale, con l’11,5% del mercato.

Mentre Apple è spinta soprattutto dal mercato americano (50% delle vendite) la scalata per il rivale cinese che arriva soprattutto dai mercati emergenti, dove Xiaomi sta sostituendo i marchi minori con prodotti economici ma ben fatti, sostenuti da reti di distribuzione e assistenza sempre più capillari.

Non è un caso che la categoria “Others”, pur crescendo in volumi da 33,2 a 36,9 milioni di unità, scende in quota di mercato dal 50% al 47,2%. Iil mercato si sta polarizzando intorno a pochi grandi nomi, con meno spazio per i marchi anonimi o generici.

Samsung perde terreno

Chi invece fatica a stare al passo è Samsung, che pur restando sul podio con 5,6 milioni di unità spedite e una quota del 7,1%, cresce solo dell’8%: il ritmo più lento tra i top brand. L’azienda coreana continua a puntare su una doppia proposta—Galaxy Buds per l’ecosistema mobile, JBL per il mercato mainstream—ma il margine di manovra sembra sempre più stretto, stretto tra l’eccellenza Apple e l’aggressività cinese.

Completano la top 5 Huawei con 4,7 milioni di unità (+40%) e il marchio indiano boAt, in crescita del 31% con 3,9 milioni di pezzi spediti. Entrambi beneficiano di strategie localizzate e brand forti nei rispettivi territori.

Open-ear e lifestyle: la tendenza da non perdere di vista

Se so deve guardare al futuro, va letto il trend dei dispositivi open-ear wireless (OWS), auricolari a gancio o clip che non occludono l’orecchio e puntano su design audace e fruizione ambientale

Alcuni brand stanno lavorando con laboratori audio per migliorare la qualità del suono, che ancora non è ai livelli delle TWS tradizionali. Apple al momento non è presente in questo segmento (se non si vuole considerare gli Airpods 4 come auricolari “open-ear”), ma vista l’attenzione crescente verso l’estetica e la personalizzazione, non è escluso che in futuro anche da Cupertino possa arrivare qualcosa di nuovo in questa direzione.