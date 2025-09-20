iPhone 17 vola nelle vendite, ma Apple non può esultare troppo

Tra iPhone Air e iPhone 17 Pro, iPhone 17 potrebbe diventare il terzo incomodo nella classifica delle preferenze di vendita dei nuovi modelli. Le vendite dell’iPhone base, secondo quanto riportato da The Information, sarebbero molto elevate, tanto alte da avere indotto Apple a richiedere un aumento della produzione.

Secondo quanto riferisce il solitamente molto ben informato sito americano, i partner Apple Foxconn e Luxshare Precision, che supportano la commercializzazione con le loro linee produttive, sarebbero stati invitati da Cupertino ad aumentare tra il 30% e il 40% l’output.

La spinta del modello da 929 euro

La crescita sarebbe emersa dopo i preordini del weekend di lancio, che avrebbero superato nettamente le aspettative per la versione d’ingresso.

Guardando ai principali rivenditori online, ci sono conferme: su Amazon alcuni colori e tagli di memoria di iPhone 17 hanno consegna fissata al 4 ottobre, con disponibilità molto ridotte. Sullo store Apple online i tempi arrivano a metà ottobre, del tutto simili a quelli di iPhone 17 Pro e solo di poco migliori del richiestissimo iPhone 17 Pro Max.

A rendere il nuovo iPhone 17 particolarmente competitivo sono le novità introdotte quest’anno: il display a 120Hz, la tecnologia Always-On e diversi miglioramenti a schermo e fotocamera. Si tratta di funzioni che fino a poco tempo fa erano riservate esclusivamente ai modelli Pro. Inoltre, il dispositivo ha la stessa dimensione del Pro, con un display da 6,3 pollici.

L’elemento inatteso è che un numero crescente di consumatori ha scelto il modello standard, che parte da 929 euro con memoria da 256 GB, lo stesso prezzo dell’iPhone 16 da 128 GB. È anche una cifra sensibilmente più bassa rispetto ai 1.339 euro dell’iPhone 17 Pro, ai prezzi ancora più alti del Pro Max e ai 1.239 euro dell’iPhone Air. Storicamente Apple ha sempre puntato a trainare la domanda verso le versioni di fascia più alta, ma questa volta la dinamica si è ribaltata.

Apple contenta ma anche no

L’aumento delle vendite del modello base è positivo per la quota di mercato, ma potrebbe avere conseguenze sui margini di profitto. Gli analisti avvertono che, se il mix produttivo dovesse restare orientato verso il modello da 929 euro, i ricavi di Apple potrebbero risentirne, dato che Pro e Pro Max garantiscono margini più elevati.

Il ribilanciamento della produzione mostra come la sensibilità al prezzo stia incidendo anche sulla clientela Apple, tradizionalmente spinta a salire di gamma. Ora che funzioni un tempo esclusive migrano verso il modello standard, la vera sfida per l’azienda sarà mantenere alto l’appeal delle versioni premium e preservare la redditività, in un mercato smartphone sempre più maturo. Una quota maggiore di vendite sul modello base potrebbe avere effetti diretti anche sui risultati del trimestre di settembre.

iPhone 17

