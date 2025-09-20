Autonomia degli iPhone 17 Europei, il Pro è un mostro e l’Air non preoccupa

Con l’arrivo degli iPhone 17, Apple ha fatto un passo avanti sull’autonomia. Anche se nel corso della loro presentazione i manager che si sono alternati sul palco non hanno insistito molto sull’argomento, il tema è tra i più dibattuti del momento.

A dare un contributo alla discussione sono i primi smontaggi dei modelli arrivati ieri nei negozi dai quali emergono alcuni dettagli interessanti.

Il primo è che le versioni europee hanno batterie a minor capacità rispetto a quelle degli iPhone 17 con sola eSim venduti in alcuni mercati (essenzialmente nord America, Giappone e alcuni paesi arabi).

rispetto a quelle degli iPhone 17 con sola eSim venduti in alcuni mercati (essenzialmente nord America, Giappone e alcuni paesi arabi). Il secondo punto è che le etichette energetiche europee non riportano i dati esatti per le versioni vendute in Europa . Perché questo accada non è chiaro. Possiamo supporre che Apple certifichi un solo valore per modello e usa quello delle versioni senza SIM fisica: è più semplice dal punto di vista burocratico e le piccole differenze (5-7%) rientrano nelle tolleranze ammesse, quindi non servono etichette separate.

. Perché questo accada non è chiaro. Possiamo supporre che Apple certifichi un solo valore per modello e usa quello delle versioni senza SIM fisica: è più semplice dal punto di vista burocratico e le piccole differenze (5-7%) rientrano nelle tolleranze ammesse, quindi non servono etichette separate. Il terzo è che in ogni caso i nostri iPhone 17 garantiscono comunque una migliore autonomia complessiva rispetto agli iPhone 16. In qualche caso, come per iPhone 17 Pro, di molto migliore.

Vediamo qui sotto le nostre considerazioni

I dati ufficiali dalle etichette europee

Leggendo le etichette energetiche UE che riportano i dati in mAh (milliampere-ora, l’unità che misura la capacità di una batteria), iPhone 17 guadagna quasi il 4% di capacità in più rispetto al 16, il Pro fa un balzo vicino al 19%, mentre il Pro Max cresce di oltre l’8%. Per la prima volta entra in scena anche l’iPhone Air, con una batteria da 3.149 mAh.

Le autonomie ufficiali di conseguenza migliorano sensibilmente rispetto agli iPhone 16, con l’iPhone 17 certificato per 42 ore (contro le 37 ore del 16), il Pro che sale a 47 ore (contro le 37 ore del 16 Pro) e il Pro Max che tocca le 53 ore (contro le 48 ore del 16 Pro Max).

In pratica guardando alle ore di autonomia dichiarate dalle etichette UE l’iPhone 17 guadagna cinque ore, il Pro addirittura dieci, mentre il Pro Max passa da 48 a 53 ore.

Modello Versione eSIM Versione con SIM iPhone anno 2024 Incremento YoY (vs 2024) iPhone Air 3.149 mAh — — — iPhone 17 3.692 mAh n.d. 3.561 mAh (37 ore) +3,7% (eSIM) iPhone 17 Pro 4.252 mAh 3.988 mAh 3.582 mAh (37 ore) +18,7% (eSIM) / +11,3% (SIM) iPhone 17 Pro Max 5.088 mAh 4.823 mAh 4.685 mAh (48 ore) +8,6% (eSIM) / +2,9% (SIM)

I modelli con SIM fisica in Italia

Come accennato c’è però un dettaglio importante per chi acquista in Italia. Gli iPhone venduti in Europa hanno ancora il carrellino SIM e questo riduce leggermente lo spazio a disposizione della batteria.

Dai teardown (come quello di Rewa Technology) emerge che il 17 Pro con SIM fisica si ferma a circa 3.988 mAh, mentre il Pro Max arriva a 4.823 mAh.

La differenza con i valori ufficiali è del 5-7% e si traduce in qualche ora in meno di autonomia reale rispetto a quanto dichiarato da Apple.

Facendo qualche conto possiamo realisticamente aspettarci, quindi, valori di autonomia un po’ inferiori: circa 44 ore per il Pro e 50 ore per il Pro Max.

Da nota però che anche in Europa, iPhone 17 Pro riduce la distanza da iPhone 17 Pro Max rispetto ad iPhone 16. Nella versione dello scorso anno tra i due modelli c’erano 11 ore di differenza in autonomia quest’anno solo 6.

Modello iPhone anno 2024 (certificato) iPhone 17 eSIM-only (certificato) iPhone 17 con SIM fisica (stimato) iPhone 17 37 ore 42 ore n.d. iPhone 17 Pro 37 ore 47 ore ~44 ore iPhone 17 Pro Max 48 ore 53 ore ~50 ore iPhone Air — 40 ore —

Stima basata su documenti UE

Lo strano caso di iPhone 17 contro iPhone Air

Di iPhone 17, invece, per ora non abbiamo ancora alcuna informazione precisa sulla capacità della batteria nella versione con carrellino SIM.

L’aspetto interessante è che, se fosse confermato che anche in questo caso la batteria europea è leggermente ridotta in capacità rispetto al modello eSIM-only, allora iPhone 17 e iPhone Air potrebbero avere un’autonomia reale molto simile se non addirittura superiore quella di iPhone Air

In Europa, infatti, l’Air è privo di carrellino SIM e, secondo le etichette energetiche, ha solo un’ora in meno in autonomia certificata rispetto ad iPhone 17. Tolto qualche centinaio di mAh si toglierebbe intorno al 4/5% di autonomia ad iPhone 17.

In conclusione

La considerazione finale è che tutti gli iPhone 17 hanno batterie più grandi e più autonomia rispetto ai modelli del 2024.

In Italia, con i modelli dotati di SIM fisica, i numeri reali saranno leggermente inferiori a quelli certificati, ma il progresso comunque c’è. Il Pro guadagna potrebbe guadagnare sette ore reali rispetto al suo predecessore e il Pro Max toccare le 50 ore di utilizzo.

Probabilmente già dal prossimo anno questa disparità tra versioni eSIM e SIM fisica sarà cancellata, portando ovunque gli stessi valori di batteria e autonomia.