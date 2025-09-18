Recensioni di iPhone 17, il vero punto di equilibrio tra prezzo e funzioni

Gli iPhone “di mezzo”, come gli iPhone 17, da anni rappresentano un punto di equilibrio ammirevole tra prezzo e funzioni, diventando probabilmente il miglior acquisto della gamma.

Quest’anno quella posizione non solo si conferma, ma si rafforza ulteriormente grazie a miglioramenti che riducono le distanze con i modelli Pro. Le prime recensioni internazionali convergono su questo giudizio: iPhone 17, al contrario di iPhone 17 Air, è pensato per la maggior parte delle persone, con un mix di schermo, fotocamere, prestazioni e autonomia che convince in modo trasversale.

Display

L’innovazione più citata è il display: arrivano (finalmente) 120Hz e always-on. Si tratta di una componente con diagonale aumentata da 6,1 a 6,3 pollici, con cornici ridotte, nuovo rivestimento anti-riflesso e luminosità di picco fino a 3.000 nit.

Nella pratica, dicono le recensioni, non c’è più molto da invidiare al mondo dei Pro che in passato qui avevano un notevolissimo vantaggio in termini di fluidità. Ora la sensazione d’uso è più piacevole e la leggibilità all’aperto migliora sensibilmente.

L’Aways On non è fondamentale ma è un altro passo avanti rispetto ad iPhone 16.

Design e materiali

Sul design non ci sono strappi: alluminio e Ceramic Shield restano una certezza, con un’estetica sobria e familiare.

Qui nessuno riscontra elementi particolarmente innovativi perchè, de resto, non ci sono. L’iPhone 17 del resto è l’unico modello dell’anno privo del “plateau” come chiama Apple la piattaforma per la piattaforma delle fotocamere.

Le colorazioni come lavanda e verde salvia sono, dai recensori, considerate raffinate, seppur meno vivaci rispetto al passato.

Prestazioni

Le prestazioni fanno un passo avanti con il nuovo chip A19, progettato a 3 nanometri e dotato di una CPU a 6 core e di una GPU a 5 core. Non raggiunge i picchi dell’A19 Pro montato su iPhone 17 Pro e Air, ma nell’uso quotidiano la differenza è definita quasi impercettibile. I benchmark mostrano un miglioramento netto rispetto all’A18 di iPhone 16, con un incremento delle prestazioni grafiche e una maggiore efficienza energetica.

Gli 8 GB di RAM rappresentano un passo avanti rispetto ai 6 GB dei modelli base precedenti, e pur restando inferiori ai 12 GB dei Pro, sono sufficienti per garantire stabilità con più applicazioni aperte e nelle operazioni più complesse.

La gestione termica è convincente: il telefono resta stabile durante la maggior parte delle attività, con solo qualche episodio di surriscaldamento nei giochi più pesanti e prolungati.

Fotocamere

Capitolo fotocamere: resta il principale da 48 MP, mentre l’ultra-wide passa a 48 MP.

Il sensore principale scatta di default a 24 MP, unendo la definizione del 48 MP con l’elaborazione che migliora esposizione e resa in condizioni di luce complessa. Le recensioni evidenziano una resa cromatica naturale e un bilanciamento del bianco accurato, con prestazioni in notturna superiori alla generazione precedente.

La modalità Ritratto è più precisa nello scontornare i soggetti, mentre il nuovo software della fotocamera introduce un’interfaccia più semplice, con alcune funzioni avanzate riorganizzate nei menu.

Il limite rimane lo zoom: l’iPhone 17 offre un 2x con qualità quasi ottica, ma manca di un vero teleobiettivo dedicato. Il risultato è che oltre il 2x il dettaglio cala sensibilmente e al 10x digitale le immagini diventano inaccettabil È un compromesso che si accetta, considerando però che i rivali diretti come Pixel 10 o Galaxy S25 offrono più flessibilità su questo fronte.

Elogi per la selfie cam da 18 MP con Center Stage amplia e adatta l’inquadratura in automatico, così da includere più persone senza dover ruotare il telefono. Questo sensore quadrato permette inoltre di mantenere una buona qualità sia in verticale che in orizzontale.

Batteria e ricarica

L’autonomia è giudicata solida: una giornata piena si copre senza affanno e spesso si arriva al giorno successivo. Migliorano i tempi di ricarica con 30–35W via cavo e 25W wireless (Qi2/MagSafe), che permettono di recuperare circa il 70% in mezz’ora.

Prezzo e valore

Il prezzo resta a 799 dollari (in Europa 829 euro) ma con 256 GB di memoria di base: un dettaglio che rafforza la percezione di valore.

Insomma, le prime recensioni descrivono iPhone 17 come la scelta più sensata per chi vuole un dispositivo completo, bilanciato e duraturo senza inseguire le specifiche estreme dei Pro.

iPhone 17

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...