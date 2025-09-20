Apple, Martin Scorsese e Dicaprio insieme per un nuovo film

Il regista Martin Scorsese è impegnato su un nuovo film e per il nuovo progetto ha scelto Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Lo riferisce il sito statunitense Deadline spiegando che il progetto in cantiere sarà l’adattamento di ‘Cosa che succedono la notte’ (titolo originale ‘What Happens At Night’), e che Apple Original Films è in fase di trattativa per negoziare e produrre il film con Studiocanal che ha messo a punto la sceneggiatura.

Apple, lo ricordiamo, ha già lavorato con Scorsese e DiCaprio in “Killers of the Flower Moon“, film del 2023 acclamato dalla critica (13 nomination ai premi Oscar)

in “What Happens At Night’, basato su un romanzo gotico di Peter Cameron, la storia vede protagonisti una coppia sposata (DiCaprio e Lawrence) in viaggio verso l’Europa per adottare un bambino. Arrivati nell’hotel di una piccola e innevata cittadina, i due si imbattono in una galleria di personaggi eccentrici e inquietanti tra cui una cantante fuori dagli schemi, un uomo d’affari corrotto e un guaritore carismatico che finiranno per minare il loro equilibrio e la loro relazione.

Non sono noti altri dettagli ma l’attesa è alta. DiCaprio è reduce dal successo di One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, mentre Lawrence sta conquistando i festival internazionali con Die My Love di Lynne Ramsay.

Scorsese è legato a Leonardo DiCaprio e la loro partnership artistica ha regalato sempre interpretazioni indimenticabili; il loro legame professionale è così profondo che ogni nuovo progetto che li vede insieme diventa evento globale. Il ruolo di DiCaprio in questo nuovo film dovrebbe essere quello di un personaggio tormentato e ambiguo, forse il più complesso della sua carriera con il regista.

Tutto su Apple TV+

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.