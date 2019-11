Le vendite iPhone calano nel terzo trimestre 2019 ma iPhone 11 può cambiare le cose

Il mercato smartphone cala anche nei tre mesi che vanno da luglio a settembre: secondo i dati Gartner le vendite iPhone nel terzo trimestre 2019 calano a doppia cifra segnando -10,7%, una flessione molto più consistente rispetto a quella generale del settore che è di -0,4%.

Complessivamente Cupertino ha venduto 40,83 milioni di terminali, contro i 45,75 milioni dello stesso periodo del 2018. Occorre rilevare che i nuovi iPhone 11 sono arrivati sul mercato solo negli ultimissimi giorni del trimestre in esame. La calorosa accoglienza degli ultimi modelli potrebbe invertire questa tendenza, ma i risultati sul mercato saranno visibili con i dati dell’ultimo trimestre ottobre-dicembre.

Secondo gli analisti ora gli utenti non prediligono più i terminali più economici, ma acquistano i modelli di fascia media in grado di offrire più valore rispetto al prezzo. Questa tendenza penalizza i modelli top di gamma e rafforza invece i terminali e i marchi presenti nella fascia media di mercato.

Questo si rispecchia anche nell’andamento dei 5 costruttori top di smartphone al mondo. In particolare Samsung e Huawei che nel periodo vedono incrementare le vendite, con il colosso cinese unico dei 5 top che cresce a doppia cifra segnando +26%. Huawei ha venduto complessivamente 65,8 milioni di terminali, tracannata dal successo riscosso soprattutto in Cina dove sono stati piazzati 40,5 milioni di smartphone, risultato che ha permesso a Huawei di aumentare del 15% la propria quota di mercato.

Mentre numerosi effetti del bando in USA su Huawei sono posticipati grazie a una serie di estensioni erogate negli scorsi giorni, l’immagine del costruttore e dei suoi prodotti soffre sui mercati internazionali ma non in Cina. Qui l’ondata di patriottismo in relazione alla guerra commerciale in corso contro gli USA porta operatori e partner locali di Huawei a promuovere prodotti e terminali del marchio, con vantaggi rispetto a tutti gli altri costruttori.

Così anche se le vendite iPhone nel terzo trimestre 2019 sono in calo, tipico d’altronde nel periodo di attesa del rilascio dei nuovi modelli, i risultati di Apple ma anche l’andamento complessivo del mercato smartphone potrebbero invertire rotta negli ultimi mesi di quest’anno. Oltre agli acquisti per le festività, gli analisti prevedono un possibile impulso anche dagli sconti e dalle promozioni del Black Friday e Cyber Monday.

