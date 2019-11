Apple raddoppia la produzione di Airpods Pro per la domanda elevata

Che la domanda degli auricolari wireless di Cupertino di ultima generazione sia elevata è emerso già ai preordini e poi ancora in un report che ha previsto il raddoppio delle vendite per quest’anno: ora arriva una nuova conferma secondo la quale Apple ha ordinato il raddoppio della produzione di AirPods Pro.

La multinazionale guidata da Tim Cook avrebbe infatti commissionato ordinativi di produzione AirPods Pro per almeno 2 milioni di pezzi, contro la metà degli ordinativi fissati in precedenza. La mossa di Cupertino arriva in risposta alla forte richiesta da parte del mercato e richiede tempi di risposta molto rapidi: nel momento in cui scriviamo infatti su Apple Store online gli Airpods Pro vengono indicati in consegna a un mese dall’ordine, non prima del 2 gennaio, anche se probabilmente qualche fornitura limitata è ancora in circolazione perché Amazon li indica in consegna in 1-2 giorni.

Per adeguare la produzione Airpods Pro alla domanda di mercato nel più breve tempo possibile, Apple sembra aver adottato una strategia aggressiva, assegnando gli ordinativi a Luxshare. Secondo quanto riporta Nikkei Asian Review la scelta di Luxshare va a discapito dei partner storici di Apple, tra cui Foxconn e Quanta, ma va anche contro l’imposizione di nuovi dazi di Trump perché Luxshare costruisce Airpods Pro in due stabilimenti in Cina.

A beneficare di una domanda sostenuta però non è solamente l’ultimo e più sofisticato modello, ma anche gli AirPods precedenti. Sembra che Cupertino abbia incrementato gli ordinativi di produzione anche di questi auricolari che però vengono costruiti da GoerTek in stabilimenti dislocati in Vietnam, quindi esclusi dai dazi sulle importazioni introdotti dall’amministrazione Trump in USA.

