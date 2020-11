Cyber Monday: mini cavalletto Manfrotto a solo 15,99 €

Se vi interessa un piccolo cavalletto da mettere, letteralmente, in tasca, oggi c’è un eccellente occasione il Manfrotto MTPIXI-B a 15,99 euro)

Stiamo parlando di un mini-cavalletto che porta un nome di un produttore storico che da solo garantisce qualità e funzionalità. Questo piccolo accessorio è nato per il mondo delle fotocamere compatte ma per solidità e stabilità è stato usato in passato anche per fotocamere bridge e persino mirrorless, questo quando (ovviamente) l’altezza del sostegno non è essenziale. Ne hanno favorito l’adozione la solidato costruttiva (è in una lega di alluminio) e l’elevata stabilità. Ora in questo mondo di smartphone il cavalletto Manfrotto diventa interessante anche per chi vuole usarlo abbinato ad un telefono. Basta compre un economico accessorio Manfrotto MCLAMP (9,99 euro) e il gioco è fatto.

In tutte le situazioni in cui è stato necessario avere con se uno strumento per un autoscatto o una foto che richiedesse qualche cosa di più di una mano ferma il Manfrotto MTPIXI-B ha ricevuto apprezzamenti ed elogi. Le gambe sono solide e robuste, in grado di mantenere fermo anche un peso discreto sulla comoda testa a sfera tramite l’attacco a vite universale 1/4‘’. Quando chiuso, può funzionare anche come impugnatura per la pratica ripresa di video.

Potete usarlo anche per posizionare in maniera ergonomica il vostro smartphone per vedere un film oppure per navigare liberando le mani come si vede nella foto sopra.

Lo sconto a 15,99 euro rappresenta il prezzo più basso che abbiamo mai visto.