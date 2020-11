Settimana Black Friday Amazon: Razer sconta tutto fino al 72%

Per il Black Friday, Razer offre ai propri fan l’occasione di portarsi a casa una serie di prodotti a prezzi davvero competitivi. Per pochi giorni, salvo esaurimento anticipato delle scorte, sarà infatti possibile acquistare cuffie, tastiere, mouse, tappetini e altri dispositivi a marchio Razer a prezzo ribassato.

Al prezzo più basso c’è ad esempio il Razer Goliathus Chroma, un mousepad in tessuto per gamer contraddistinto da una cornice LED personalizzabile con 16,8 milioni di colori capace di illuminarsi con avvisi in partita ed effetti di notifica che vi portate a casa per soli 29,99 euro.

Lo sconto più grande è invece attivo sul Razer Basilisk X HyperSpeed, un mouse da gaming (qui la nostra recensione) dotato di doppia connessione (Bluetooth e Wireless) e chip 5G a 16.000 dpi che promette sino a 450 ore in Bluetooth e sino a 285 ore in Wi-Fi. Offre 6 pulsanti programmabili e clic frontali meccanici Razer, con 50 milioni di clic garantiti. Questo mouse, anziché 149,99 euro, è proposto per soli 41,99 euro, pari praticamente ad uno sconto del 72%.

In promozione ci sono anche cuffie, tastiere meccaniche e altri accessori di Razer progettati proprio per migliorare e potenziare le partite al computer. Di seguito trovate la lista completa dei prodotti che, per tipologia e prezzo, sono tra i migliori attualmente in sconto grazie al Black Friday.

Razer Goliathus Chroma Goliathus Tappetino Morbido Superficie in Tessuto a Microtrama per Mouse da Gioco, Illuminazione con Tecnologia RGB Chroma, Medio In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 30/11/20

Razer Kraken X 7.1 Virtual Surround Sound Cuffie per il Gaming con Compatibilità Multipiattaforma, Jack audio da 3,5 mm. In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 30/11/20

Razer Kraken Gaming Headset, Le Cuffie Cablate per Il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One & Switch, Driver da 50 mm, Cavo Audio da 3.5 mm con Controlli su Filo, Rosa (Quarzo) In offerta a 56,99 € – invece di 79,99 €

sconto 29% – fino al 30/11/20

Razer DeathAdder V2 – USB Mouse da gaming cablato dall’ergonomia all’avanguardia per PC, Sensore ottico Focus+ da 20K DPI, Cavo Speedflex, 8 pulsanti programmabili e illuminazione Chroma RGB In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino al 30/11/20

Razer Kraken Cuffie da Gioco con Cuscinetti in Gel di Raffreddamento, Verde In offerta a 51,99 € – invece di 79,99 €

sconto 35% – fino al 30/11/20

Razer Viper Gaming Mouse, Gioco Sensore Ottico 5G, 8 Pulsanti Programmabili, Solo 69 G, 16.000 DPI, Cavo SpeedFlex Razer e Illuminazione RGB Chroma, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 89,99 €

sconto 44% – fino al 30/11/20

Razer Basilisk V2 – Ergonomico USB Gaming Mouse FPS per PC, Focus+ sensore ottico 20K DPI, 11 pulsanti programmabili, cavo Speedflex e illuminazione Chroma RGB, Nero In offerta a 54,99 € – invece di 89,99 €

sconto 39% – fino al 30/11/20

Razer Kraken Gaming Headset, le Cuffie Cablate Per il Gaming Multipiattaforma Per Pc, Ps4, Xbox One e Switch, Driver da 50 Mm, Cavo Audio da 3.5 Mm con Controlli su Filo, Bianco/Grigio (Mercury) In offerta a 56,99 € – invece di 97,59 €

sconto 42% – fino al 30/11/20

Razer Kraken Tournament Edition – Esports Gaming Headset, Cuffie Cablate con Controller Audio USB, Controlli Audio Completi, THX Spatial Audio, Driver da 50 mm, Compatibilità Multipiattaforma, Verde In offerta a 65,99 € – invece di 99,99 €

sconto 34% – fino al 30/11/20

Razer Ornata V2 Tastiera Gaming con Mecha-Membrana, con Illuminazione Razer Chroma RGB, Switch Meccanico, Layout Italiano In offerta a 75,99 € – invece di 109,99 €

sconto 31% – fino al 30/11/20

Razer Naga Trinity Mouse da Gaming MMO, MOBA, FPS Modulare con 3 Pannelli Laterali Intercambiabili, Sensore Ottico 5G da 16 000 DPI, 19 Pulsanti Programmabili, Chroma RGB In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino al 30/11/20

Razer BlackWidow Green Switch – Tastiera meccanica da gaming full-size, Archiviazione ibrida su memoria integrata e cloud, cable-routing, Tasti completamente controllabili, Nero, Italiano Layout In offerta a 78,99 € – invece di 129,99 €

sconto 39% – fino al 30/11/20

Razer Viper Ultimate Wireless Gaming Mouse, Gioco Sensore Ottico 20K Razer Focus+, Solo 74 G, fino a 70 Ore di Durata della Batteria e Illuminazione RGB Chroma, Senza Charging Dock, Nero In offerta a 86,99 € – invece di 149,99 €

sconto 42% – fino al 30/11/20

Razer Basilisk X HyperSpeed – Wireless USB Gaming Mouse FPS per PC, Senza fili, Sensore ottico 5G da 16K DPI, 6 pulsanti programmabili e illuminazione Chroma RGB, Nero In offerta a 41,99 € – invece di 149,99 €

sconto 72% – fino al 30/11/20

Razer Kraken Kitty Cuffie con Orecchie da Gatto e Illuminazione RGB Chroma Personalizzabile, Microfono con Cancellazione Attiva del Rumore, THX Spatial Audio, Comandi sui Padiglioni Auricolari, Rosa In offerta a 99,99 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino al 30/11/20

