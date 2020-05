Netatmo aggiunge la sirena alla Videocamera Esterna Intelligente

Dal 2018, Netatmo fa parte del Gruppo Legrand, lo specialista globale delle infrastrutture elettriche e digitali per l’edilizia che con Bticino e la sua gamma Eliot ha da tempo portato i dispositivi smart all’interno delle case Italiane.

Il processo di integrazione tra le aziende ha avuto una accelerazione negli ultimi mesi e molti prodotti della linea Eliot sotto la guida di Fred Potter (Fondatore di Netatmo e CTO del programma Eliot) come i videocitofoni smart e le serie Living Now e Living whith Netatmo di Bticino ora sono perfettamente in grado di interagire con gli originali prodotti Netatmo per una migliore qualità dell controllo domestico.

Netatmo ha nella sua gamma sia prodotti per la il confort (si pensi ai termostati e alle valvole) che prodotti per la sicurezza e la nuova arrivata si aggiunge alle telecamere già disponibili per ampliare la gamma per la sicurezza domestica.





Gli utenti ora possono scegliere tra la Videocamera Esterna Intelligente con Sirena e la Videocamera Esterna Intelligente senza Sirena (o Netatmo Presence) che abbiamo provato a fondo nei mesi scorsi su Macitynet.

La Videocamera Esterna Intelligente con Sirena permette di tenere sotto controllo la propria abitazione tramite smartphone, tablet o computer in qualsiasi momento – 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – anche se ci si trova a migliaia di chilometri di distanza.

Installato all’esterno di casa, infatti, il dispositivo è in grado di distinguere il movimento di persone, animali, automobili, inviando all’utente una notifica e un video di ogni evento in tempo reale. Proprio grazie a questa funzionalità, quando viene rilevato un intruso, il proprietario di casa può metterlo in fuga attivando immediatamente la Sirena (il componente aggiuntivo rispetto al modello che abbiamo provato) – tramite l’app Netatmo Security – che emette un suono assordante da 105dB: uno strumento utile per l’utente per dissuadere i malintenzionati prima ancora che tentino di entrare in casa.

Privacy Assoluta e Personalizzazione

Come per tutti gli altri prodotti di sicurezza Netatmo i dati sono assolutamente protetti senza l’invio di notifiche indesiderate né costi di abbonamento aggiuntivi.

Le impostazioni della Videocamera sono completamente personalizzabili. L’utente infatti può disattivare le registrazioni e le notifiche a proprio piacimento, stabilendo se e quando essere avvisato in caso di rilevamento di una persona, una macchina o un cane. Per un monitoraggio ancora più preciso, esiste poi la funzione Alert-Zones che permette di definire anche aree specifiche: intorno al cancello anteriore, alla porta del garage, etc.

Qualità e Protezione 24/7

La Videocamera Esterna Intelligente con Sirena dispone di una risoluzione Full HD da 1080p per fornire immagini di alta qualità, indipendentemente dalle condizioni di luce, mentre il suo obiettivo grandangolare a 100 gradi e il campo di rilevazione di 20 metri garantiscono ampia copertura. Inoltre, grazie alla visione notturna a infrarossi è possibile tenere sotto controllo la casa anche quando è buio.

Un’altra funzionalità degna di nota è il sistema di illuminazione smart integrato, che consente di attivare un fascio luminoso che l’utente può stabilire di far accendere in automatico quando viene rilevata la presenza di persone sospette o semplicemente come luce di cortesia per illuminare il portico quando arrivano ospiti.

Nessun costo di abbonamento e dati protetti A differenza di altri dispositivi, tutte le funzionalità della Videocamera Esterna Intelligente di Netatmo sono disponibili senza costi aggiuntivi. I video vengono memorizzati direttamente sulla scheda microSD criptata (per una maggiore sicurezza dei dati sensibili) inclusa nella confezione al momento dell’acquisto.

I video possono anche essere trasferiti e archiviati su Dropbox o sul server FTP personale dell’utente.



Compatibilità con le piattaforme di interoperabilità

La Videocamera Esterna Intelligente con Sirena è compatibile con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home. In questo modo, è possibile creare scenari personalizzati per collegare la Videocamera ad altri dispositivi connessi in casa, con diverse combinazioni. Per esempio, si può decidere di far diventare tutte le luci esterne rosse quando viene rilevato un veicolo nella proprietà e molto altro. Oltre a questo la telecamera può essere inclusa nella visualizzazione del sistema di controllo di citofonia Smart Bticino.

Installazione facile e Design prova di intemperie

Il dispositivo si installa facilmente, bastano pochi secondi. È sufficiente utilizzare l’attacco di una luce esterna già esistente o montarla in un’altra posizione strategica per tenere sotto controllo la casa e poi collegarla alla rete Wi-Fi domestica per gestirla comodamente tramite app. La Sirena è integrata alla Videocamera e non richiede alcuna installazione aggiuntiva.

Niente è lasciato al caso, nemmeno il design. Per permettere al device di resistere a lungo in qualsiasi condizione atmosferica, la Videocamera è realizzata in alluminio ad alta resistenza, vetro e plastica con protezione contro i raggi UV. Infine, grazie alla tecnologia HZO, è impermeabile.

Disponibilità e Prezzo al Pubblico

Il prezzo al pubblico della Videocamera Esterna Intelligente con Sirena è di 349,99€.

E’ disponibile in preordine a partire da oggi e arriverà su Amazon e sul sito ufficiale www.netatmo.com a partire da martedì 9 giugno.

La Videocamera Esterna Intelligente Presence (provata su questa pagina di macitynet) è invece proposta al prezzo di listino 299.99 € (su Amazon in questo momento è proposta con il 20% di sconto), ed è acquistabile online sugli stessi canali vendita e presso MediaWorld, Euronics e Leroy Merlin.

L’app Netatmo Security è gratuita e compatibile con gli iPhone, dalla versione iOS 9, e con gli smartphone Android dalla versione 5.0. La web app Netatmo è disponibile su MAC e PC.