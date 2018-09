Videogames in mostra al Victoria & Albert Museum di Londra

Videogames: Design/ Play /Disrupt: si intitola così la mostra dedicata ai videogiochi esposta al Victoria & Albert Museum dino al 24 febbraio.

Un tuffo nel mondo dei videogame, nel design a portata di tutti, nelle illustrazioni che hanno fatto sognare generazioni, nelle idee che hanno segnato per sempre la cultura popolare. Questo è in sintesi il percorso offerto dalla mostra Videogames: Design/ Play/ Disrupt inaugurata pochi giorni fa al Victoria & Albert Museum di Londra. Bozzetti, prototipi e testimonianze concrete sono in mostra nel museo londinese per raccontare come nasce un videogame e come sono nati i videogiochi che hanno fatto la storia della cultura popolare e della cultura digitale degli ultimi dieci anni.

L’esposizione temporanea, che si potrà visitare fino al 24 febbraio 2018, offre uno spaccato avvincente di una delle più importanti discipline della progettazione contemporanea legata ai videogame e dà la possibilità di affacciarsi su uno spaccato di creatività, lavoro artigianale ed elettronico unico e in continua evoluzione.

Focus della mostra Videogames: Design/ Play/ Disrupt sarà un periodo, quello degli ultimi dieci anni, che ha visto grandi evoluzioni tecnologiche, nuovi software, i social network e il coinvolgimento sempre più importante dei giocatori.

La mostra sarà suddivisa in tre sezioni: la prima è dedicata al game design, con gli strumenti per lo sviluppo dei giochi, demo, animazioni, attrezzature specifiche, poi una seconda sezione sui progetti che si confrontano su temi impegnati, e una terza tutta pensata per presentare le comunità creative che si creano intorno ai singoli prodotti. E quest’ultima parte della mostra piacerà soprattutto ai fan di Minecraft.

L’esposizione Videogames: Design/ Play/ Disrupt si terrà al Victoria & Albert Museum di Londra fino al 24 febbraio 2019.

In parallelo alla mostra si terranno laboratori e workshop dedicati al design e ai videogame davvero da non perdere per gli appassionati: laboratori di disegno e pittura con colori fluorescenti, per la creazione di strutture con il neon, corsi di ricamo in tema, workshop di videogame design e classroom con Samsung. Insomma, una vera e propria immersione nel mondo dei videogame che, oltre ad offrire uno sguardo ampio sul panorama dei videogiochi degli ultimi 10 anni consente anche di sperimentare direttamente le tecniche e gli strumenti che portano alla creazione dei giochi, oltre che a qualche divertente approccio solo apparentemente fuori tema.

