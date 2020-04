VideoProc, la suite per la compressione, conversione ed editing video (anche 4K) a solo 25 € per sempre

Offerta senza precedenti per VideoProc, la suite per l’editing video di Digiarty, caratterizzata da semplicità di utilizzo ed abbondanza di funzionalità utili: grazie ad un coupon esclusivo sarà possibile ottenere una licenza valida per sempre al prezzo di soli 25 euro.

Questo tipo di licenza consentirà di ottenere il supporto a vita sul software, ricevendo regolarmente gli aggiornamenti ed avendo quindi sempre a disposizione le nuove funzionalità man mano che verranno integrate nella prossime versioni del programma. Inoltre sarà garantito il supporto a vita gratuito.

Per sfruttare l’occasione è sufficiente collegarsi a questa pagina diretta e applicare il coupon EASTER-SP in fase di acquisto, ottenendo così un risparmio di ben 48 euro. L’offerta sarà valida per soli 7 giorni.

Come abbiamo già sottolineato in passato, VideoProc è una delle suite video più interessanti disponibili sul mercato: caratterizzata da un’interfaccia semplice ed intuitiva, consente di eseguire svariate attività di editing e conversione video, anche su filmati in 4K.

Fra le funzionalità più apprezzate citiamo la conversione di video, audio, DVD, immagini ISO in formati digitali, riproducibili su qualsiasi dispositivo, la registrazione di video direttamente dalla webcam (anche in modalità picture-in-picture) pronti da caricare su YouTube, cui si aggiungono funzionalità di editing di base, con opzioni per tagliare, unire, ritagliare, ruotare, regolare la velocità, regolare le proporzioni (4: 3, 12: 9, 1: 1) e molto altro.

Molto utile anche la funzione per la compressione dei file video di grandi dimensioni, pronti per essere poi inviati tramite e-mail, Whatsapp o messaggio.

Per conoscere i requisiti di sistema e le specifiche tecniche del software, consigliamo di visitare l’apposita pagina. Qui invece una ecensione dei migliori editor video disponibile in italiano.

Raramente vengono offerte licenze a vita per questo programma; se state quindi cercando una suite video completa e comoda nell’uso, potete acquistarla cliccando su questo link diretto ed utilizzando il coupon EASTER-SP. L’offerta sarà valida per soli 7 giorni.