Apple Support aggiornata con nuovi dettagli e promemoria

Apple ha aggiornato la sua app di supporto ufficiale alla versione 4.2, introducendo alcune nuove utili funzionalità per semplificare l’utilizzo dell’app per ottenere assistenza e supporto per i dispositivi Apple.

La sezione dell’app che fornisce i dettagli sulla copertura ora offre ulteriori informazioni sui vantaggi e sulle opzioni di servizio; inoltre ora è possibile ricevere promemoria sulle prossime prenotazioni del Genius Bar o del fornitore di servizi autorizzato Apple, che saranno inviate tramite messaggio di testo o telefonata.

Sebbene non sia menzionato nelle note di rilascio, l’aggiornamento introduce una nuova clip dell’app Check Coverage, per la verifica della copertura della garanzia per i propri dispositivi, per coloro che non hanno l’app di supporto Apple installata. Questo vuol dire che se si visita il ​​sito Web Check Coverage, in italiano Verifica la copertura dell’assistenza e del supporto di Apple su un iPhone senza l’app installata, l’utente sarà in grado di utilizzare App Clip per visualizzare le informazioni sul dispositivo, senza dover scaricare l’app completa del supporto Apple.

Ecco le note di rilascio complete visibili in App Store:

I dettagli della copertura aggiornati ora contengono più informazioni sui vantaggi e sulle opzioni di assistenza

Ricevi promemoria sui prossimi appuntamenti via SMS o telefono

Miglioramenti delle prestazioni e correzioni dei bug

L’app di supporto Apple appena aggiornata, è progettata per risultare una risorsa facile da usare su iPhone e iPad per ottenere assistenza con problemi hardware. È un’app gratuita che può essere scaricata dall’App Store direttamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che di recente Apple ha lanciato una nuova sezione “Apple Per i bambini”, dedicata nello specifico ai genitori e tutori di giovani utenti, dalla quale è possibile richiamare i collegamenti a varie pagine di supporto che non sono nuove di per sé, ma hanno in comune supporto e indicazioni di funzionalità che aiutano i genitori a configurare e gestire i dispositivi Apple dei propri figli. Trovate tutte le informazioni in proposito cliccando direttamente a questo indirizzo.

