ViewSonic, i monitor touch TD sono compatibili con Mac

Non esistono Mac con schermo sensibile al tocco, ma varie soluzioni di terze parti permettono di sfruttare macOS con le dita: si può fare ad esempio con i monitor della serie TD di ViewSonic. Il produttore ha annunciato una nuova versione dei driver vTouch 3.1 che rende questi schermi compatibili con macOS. Il software è universale, quindi compatibile sia con Mac con processori Intel che con i più recenti con Apple Silicon, e funziona da macOS 10.8 Mountain Lion in poi.

Il driver è fondamentale per consentire a macOS di interpretare le interazioni touch con le dita sul display esterno. È supportato il multi-touch fino a cinque dita oltre che diverse geture tipiche, molto ben conosciute dagli utenti di iPhone e iPad: pizzicare per ridurre lo zoom, allargare con due dita per ingrandire, ruotare e allungare, e altre gesture tipiche dei trackpad sui MacBook e Magic Trackpad.

La serie di monitor ViewSonic TD comprende display che vanno dal 16″, con il TD1655 (299 € su Amazon) portatile e utilizzabile anche in verticale, al TD2455 da 24″ (prezzo non indicato nel momento in cui scriviamo). La tecnologia touch sfruttata non è sempre la stessa: in alcuni casi si tratta di touch screen capacitivi (alla stregua degli smartphone), in altri casi sono resistivi o a infrarossi. Alcuni modelli includono anche uno stilo passivo per offrire un sistema di puntamento più preciso rispetto alle dita sul monitor.

Driver e software che permettono di usare i monitor ViewSonic della serie TD in abbinamento al Mac possono essere scaricati da questa pagina del sito web del costruttore.

