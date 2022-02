Google Chrome OS Flex trasforma vecchi Mac e PC in Chromebook

Non buttate il vecchio Mac o PC, perché spacciato non è: con la nuova versione di Chrome OS chiamata Chrome OS Flex, Google sta offrendo una valida soluzione – soprattutto ad aziende e scuole – per resuscitare i vecchi computer trasformandoli in Chromebook, per dare loro una nuova vita in ottica produttività, anche quando i computer sono troppo datati e non possono più essere aggiornati con i rilasci di Apple e Microsoft.

Il sistema operativo si installa in pochi minuti – scrive Google – ed è identico a Chrome OS dei Chromebook, perché è costruito sulla stessa base di codice e segue la stessa cadenza degli aggiornamenti. L’accesso ad alcune funzionalità potrebbe dipendere dall’hardware del computer che si sta utilizzando, come ad esempio l’Assistente Google sempre attivo o la sincronizzazione del telefono Android, che richiedono specifici requisiti per poter funzionare, ma è comunque una buona notizia per chi stava per buttare il vecchio computer ormai obsoleto, che può ritrovare un utilizzo come macchina di emergenza o in regalo per qualche scuola che ne ha bisogno.

Oggi le alternative per questo genere di pratica ruotavano tutte intorno ai sistemi Linux mentre con un Chrome OS accessibile a tutti si facilita il recupero dei computer più datati soprattutto in ottica scolastica, dove la suite di Google e tutti gli strumenti che oggi vengono offerti tramite i Chromebook distribuiti in questo ambiente possono essere utilizzati anche tramite altre macchine.

Va detto che non è la prima volta che Chrome OS viene installato su dispositivi diversi da quelli con cui viene normalmente distribuito. Ricordiamo che a tal proposito Google ha acquistato Neverware nel 2020, che precedentemente vendeva un’app chiamata CloudReady con cui gli utenti potevano convertire i vecchi Mac e PC in sistemi Chrome OS. «Da quel momento abbiamo lavorato duramente per integrare i vantaggi di CloudReady in una nuova versione di ChromeOS» spiega l’azienda, dando così una sorta di presentazione al nuovo Chrome OS Flex che appare effettivamente un primo passo in questa direzione.

Come scaricare Google Chrome OS Flex

Chi intende provarlo, troverà tutte le indicazioni e i dettagli utili a questa pagina del sito web di Chrome Enterprise. Facciamo notare che il sistema operativo è attualmente in fase di beta, quindi si potrebbero riscontrare dei bug durante l’utilizzo. La buona notizia è che volendo si può provare avviandolo direttamente da una chiavetta USB prima di installarlo sul computer.