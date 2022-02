Stranger Things 4 sta per arrivare su Netflix. E sarà l’ultima stagione

Stranger Things 4 arriverà presto su Netflix. E sarà l’inizio della fine: sarà l’ultima stagione. Lo hanno ricevuto i creatori, annunciando la premiere della quarta stagione della serie tv che siete con il fiato sospeso gli spettatori dal 2016.

Ci sono voluti tre anni (dall’annuncio dato nel 2019): l’attesa è stata lunga anche a causa della pandemia. Ora Netflix ha fissato la data di uscita per Stranger Things 4 o, meglio, le date di uscita.

Stranger Things 4 debutterà, infatti, in due parti: il volume 1 arriverà il 27 maggio e il volume 2 sarà in uscita, invece, il 2 luglio. Una divisione necessaria a causa della lunghezza della serie, quasi il doppio rispetto a qualsiasi stagione passata.

Due date da fissare in agenda, dunque, per chi ha amato la serie e non vede l’ora di conoscere la fine della storia. La quarta stagione sarà l’ultima: i creatori Matt e Ross Duffer avevano già stabilito sin dall’inizio che la trama si sarebbe conclusa nell’arco di quattro o cinque stagioni e lo hanno ricordato in un messaggio scritto per tutti gli appassionati della serie tv (che pubblichiamo di seguito).

La storia al centro di Stranger Things 4 sarà sempre quella di Undici e Will, con la presenza di Hopper in Russia e il ritorno del Dr. Brenner.

Netflix si prepara a dire addio ad una delle serie che ha accompagnato i primi anni dell’avventura del gigante dello streaming tv, uno degli show più amati dagli abbonati. Dal 2016 ad oggi per Netflix e per l’industria dello streaming tv sono cambiate moltissime cose: il successo di Netflix non dipende più da una manciata di produzioni, tanto da potersi permettere di concludere la serie – una delle più amate di sempre – senza temere conseguenze sul numero degli abbonati.

Intanto per i fan e per chi non ha ancora mai visto la serie tv, sono disponibili le prime tre stagioni su Netflix.

Per chi non riesce ad aspettare e si è già riguardato tutte e due le stagioni precedenti per prepararsi all’arrivo della quarta, è sempre possibile ingannare il tempo e la smania di mistero anni ’80 giocando o rigiocando al primo titolo Stranger Things per iPhone e Android.

