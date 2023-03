VIOLEWORKS 288VF, avvitatore a percussione senza fili in sconto a 47,25 €

Se siete gommisti oppure avete una carrozzeria o un cantiere, o più in generale avete bisogno di un avvitatore elettrico più potente di quello tradizionale, allora quello a percussione è la soluzione giusta e in tal caso sappiate che al momento c’è in sconto il VIOLEWORKS 288VF che funziona senza fili, quindi è tra i più comodi da usarea.

L’avvitatore a percussione (o a impulso) è diverso da quello tradizionale perché per dirigere la forza e la potenza del motore utilizza la tecnologia degli impulsi; dentro infatti c’è un meccanismo che genera una forza che spinge una piccola incudine contro quello che è il meccanismo, sicché la pressione perpendicolare generata da questo meccanismo aumenta la forza di torsione e di avvitamento.

In parole povere il movimenti dell’inserto viene generato da piccoli colpi che producono una maggiore coppia, perciò è in grado di svitare anche dadi bloccati da ruggine e incrostazioni.

Il modello in offerta usa un attacco quadro da 1/2″ e viaggia a 6.200 rpm. Schiacciando leggermente il grilletto la rotazione procede lentamente, pigiandolo con forza automaticamente aumenta la velocità, quindi è molto facile controllare la rotazione anche con una sola mano.

Usa una batteria removibile e ricaricabile da 10.000 mAh, quindi non c’è il vincolo e l’ingombro del cavo. Come dicevamo un avvitatore di questo tipo è particolarmente consigliato a professionisti che vogliono alleggerire quei lavori pesanti, ma è utile anche in casa per opere di manutenzione e fai-da-te.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 79,39 € risparmiate il 41% pagandolo 47,25 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.