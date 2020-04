Cavo USB-C Lightning con guaina in nylon, di colore verde, in sconto a soli 11,99 euro

Se siete alla ricerca di un cavo da USB-C a Lightning per iPhone e iPad, che sia certificato ed economico, quello UGREEN, irrobustito da una guaina in nylon, grazie ad un codice sconto lo pagate soltanto 11,99 euro.

Questo cavo, testato da Macitynet nella versione di colore nero, è progettato specialmente per la ricarica rapida PD sugli iPhone e iPad Pro compatibili e quindi rende più veloce la ricarica di questi dispositivi. Utilizzando infatti un caricatore power delivery da 18W, 29W, 30W, 61W oppure 87W, questo cavo USB-C Lightning può caricare rapidamente il dispositivo Apple dotato di protocollo PD – quindi iPhone 8 e più recenti ma anche iPad Pro 10.5”, iPad Pro 12.9”, iPad Air 3 e iPad mini 5 – al massimo della velocità consentita da tale configurazione.

Il cavo permette inoltre di collegare direttamente iPhone e iPad al PC o al Mac dotato di USB-C per il trasferimento dati fino a 480Mbps. Il cavo è è realizzato in rame 21AWG, più spesso dunque di altri cavi simili, per una migliore stabilità del trasferimento dati e una maggiore sicurezza di ricarica.

Quanto a garanzia, il produttore assicura che il cavo USB-C a Lightning ha passato fino a 15,000 rigorosi test di collegamento e scollegamento, test di piegatura e test di abrasione. La tripla schermatura offre una migliore protezione contro le interferenze esterne. Inoltre la certificazione MFi di Apple per questo cavo assicura la piena compatibilità con tutti i dispositivi iOS, senza preoccupazioni che un futuro aggiornamento possa inibirne il funzionamento.

Questa particolare versione con guaina in nylone di colore verde è in vendita su Amazon per 15 euro ma come dicevamo inserendo il codice WZR3S4T6 si ottiene uno sconto per pagarla soltanto 11,99 euro.