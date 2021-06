Il visore Apple AR arriva nel 2022, parola di Ming Chi Kuo

Apple punta a lanciare il suo primo visore AR per la realtà aumentata nel secondo trimestre del 2022: così parrebbe da una nuova nota di ricerca dell’analista Ming-Chi Kuo.

Il rapporto di ricerca si concentra sulle prospettive per il fornitore chiave di Apple, Genius Electronic Optical, rilevando che il costruttore trarrà vantaggio da una serie di imminenti prodotti VR e AR provenienti da protagonisti del calibro di Facebook, Sony e Apple.

Prevediamo che Apple lancerà dispositivi AR HMD nel 2Q22. Il dispositivo fornirà un’esperienza AR video trasparente, quindi è necessario anche l’obiettivo e Genius è anche un fornitore chiave

Il rapporto ricorda che Apple è al lavoro su un visore di realtà mista, che potrebbe arrivare nel 2021 o 2022, e che sarà seguito da occhiali di realtà aumentata più eleganti, probabilmente intorno al 2025. Di recente, a gennaio, Kuo aveva previsto che il visore AR di Apple avrebbe debuttato nel 2021, ma a marzo dello stesso anno aveva corretto la sua previsione a “metà del 2022”, previsione maggiormente in linea con il rapporto odierno.

Anche Mark Gurman di Bloomberg ha indicato a marzo che un annuncio sul visore potrebbe arrivare nei “prossimi mesi”, ma non c’è stato alcun indizio a sostenere questa previsione, neppure al keynote di apertura della WWDC 2021, che in realtà poteva rappresentare un’ottima opportunità.

Alcune delle incertezze sui tempi potrebbero essere correlate a un potenziale divario tra l’annuncio e il lancio del dispositivo AR. Come nuova piattaforma per Apple, la società potrebbe voler annunciarla solo alcuni mesi prima del lancio effettivo, quindi evitando di annunciare il visore molto prima di lanciarla sul mercato. I rapporti, inoltre, hanno indicato che il primo visore AR di Apple sarà un dispositivo costoso e di fascia alta, in gran parte destinato agli sviluppatori, piuttosto che al pubblico.

Il rapporto di Kuo su Genius Electronic Optical tocca anche la produzione di iPhone 13, notando che Genius potrebbe essere il fornitore esclusivo degli obiettivi grandangolari e teleobiettivi per la prossima linea di iPhone 13‌.