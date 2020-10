iPhone 12 Mini, anche la durata della batteria è mini

L’iPhone 12 mini è il terminale più piccolo concepito da Apple da quando è stato rilasciato l’originale iPhone SE, con un display da 5,4 pollici e un corpo alto 12,7 centimetri e largo 6,35 cm. Poiché è l’iPhone più piccolo venduto da Apple, è anche il modello di iPhone 12 con la durata della batteria più bassa. Ecco quanto dura.

iPhone 12 mini arriverà a 15 ore di riproduzione video rispetto alle 17 ore di iPhone 12. Per lo streaming di video, l’iPhone 12 mini offre 10 ore di riproduzione, mentre l’iPhone 12 ne offre 11. L’iPhone mini supera l’iPhone SE, ma non è all’altezza di nessuno degli altri iPhone più grandi.

L’iPhone 12 Pro Max da 6,7 ​​pollici offre 20 ore di riproduzione video, cinque ore di durata della batteria in più rispetto all’iPhone 12 mini.

Apple suddivide la durata della batteria in tre categorie: riproduzione video, riproduzione video in streaming e riproduzione audio, come ricorda anche la redazione di macrumors. Di seguito sono elencate le informazioni sulla durata della batteria per tutti gli iPhone nell’attuale linea di iPhone:

iPhone 12 Pro Max: fino a 20 ore di riproduzione video, 12 ore di streaming, 80 ore di audio

iPhone 12 Pro: fino a 17 ore di riproduzione video, 11 ore di streaming, 65 ore di audio

iPhone 12: Fino a 17 ore di riproduzione video, 11 ore di streaming, 65 ore di audio

iPhone 12 mini: Fino a 15 ore di riproduzione video, 10 ore di streaming, 50 ore di riproduzione audio

iPhone 11: Fino a 17 ore di riproduzione video, 10 ore di streaming, 65 ore di audio

iPhone XR: fino a 16 ore di riproduzione video, 65 ore di audio

iPhone SE: fino a 13 ore di riproduzione video, 8 ore di streaming, 40 ore di audio

Tutti i nuovi dispositivi iPhone 12 di Apple supportano la ricarica rapida e possono essere caricati al 50% in 30 minuti utilizzando un alimentatore da 20 W e il cavo da USB-C a Lightning incluso nella confezione, dove ricordiamo non troveranno spazio gli auricolari.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.