Voi Voiager 4, il monopattino con le frecce che annusa l’aria

Potreste pure lanciarlo in acqua e non si farebbe nulla perché il nuovo monopattino elettrico Voiager 4 è impermeabile. Ma la certificazione IPX7 che lo fa sopravvivere immerso in acqua per 30 minuti fino a 1 metro di profondità è solo la punta dell’iceberg di un veicolo per la mobilità elettrica urbana che supera in bellezza tutti gli altri della categoria attualmente in commercio.

Pensato e costruito dalla svedese Voi, azienda carbon-neutral da gennaio 2020 che ha aderito agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per perseguire gli obiettivi di riduzione e compensazione delle emissioni dell’agenda europea, questo nuovo monopattino monta gli indicatori di direzione che consentono al pilota di comunicare le manovre in totale sicurezza. La ruota anteriore monta un sistema di ammortizzazione idraulica che minimizza l’impatto di ciottoli e buche, ma il componente cardine di Voiager 4 (conosciuto anche con la sola sigla V4) è l’hub di controllo connesso.

Si tratta di un nuovo sistema hardware completamente sviluppato in casa che aggiunge una serie di funzioni sia operative che di sicurezza, tra cui i sensori intelligenti in grado di misurare l’inquinamento e quelli che permettono di localizzare – con errore di 1 metro, molto inferiore al margine di errore di 15-30 metri delle altre soluzioni attualmente disponibili sul mercato – la posizione del mezzo sulla mappa. Questo monopattino di fatto può aiutare il pilota a identificare le aree con scarsa illuminazione e di analizzare l’acustica ambientale e la qualità dell’aria.

«Questi dati raccolti dal monopattino» spiega Fredrik Hjelm, CEO e fondatore di Voi «permettono alle amministrazioni comunali di deliberare eventuali piani di intervento», quindi il veicolo non solo si integra al meglio nel traffico cittadino ma contribuisce alla creazione di un nuovo paradigma di mobilità sostenibile per le città del futuro.

Il “cervello elettronico” effettua anche controlli diagnostici automatici che segnalano l’eventuale necessità di intervento per manutenzioni o riparazioni. In totale, vengono valutati oltre 300 parametri diversi e identificate 55 condizioni di errore che, se innescate, rendono istantaneamente il monopattino non più disponibile per il noleggio e avvisano il team operativo. V4 include anche uno slot dedicato per dispositivi e sensori extra, in modo da poterne espandere le capacità in futuro.

Con un ciclo di vita di oltre 5 anni e un aumento del 35% delle prestazioni del motore, con il semplice tocco di uno smartphone, smartwatch o carta di trasporto, il monopattino può essere inoltre sbloccato in maniera contactless tramite la tecnologia NFC. Tra le altre caratteristiche chiave, V4 utilizza pneumatici più ampi a nido d’ape da 10″ validi per tutte le stagioni e solidi (non sono cioè riempiti d’aria).

Monta un manubrio antimicrobico per facilitare l’utilizzo condiviso e sicuro degli e-scooter, prevenendo la diffusione di virus (incluso il COVID-19) eliminando le particelle pericolose al contatto. Integra la tecnologia Bluetooth che comunica con gli iBeacon delle rastrelliere dei parcheggi Voi per garantire che i monopattini siano posteggiati con una precisione inferiore al centimetro. E’ inoltre presente un sistema di allarme acustico per avvisare i pedoni dell’arrivo del veicolo, particolarmente utile per gli ipovedenti e le persone più vulnerabili.

Voiager 4 verrà inizialmente introdotto in mercati selezionati, a cui seguirà una implementazione più ampia durante i prossimi mesi del 2021.